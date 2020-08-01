陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

▲ 平安經 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

吉林官場日前上演一場「國王的新衣」，省公安廳常務副廳長賀電著有《平安經》一書，全書以「XXX平安」造句，例如「1歲平安，2歲平安，3歲平安...」，令人匪夷所思，而次書還受到官方機關推薦，並稱讚「值得一讀」。消息傳出後引發熱議，吉林省委7月31日決定，免去賀電吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長職務。

綜合陸媒報導，《平安經》整本書皆以「XXX平安」造句，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」；而如《各年齡平安》一文，內容即為「1歲平安，2歲平安，3歲平安……」，其他還有「北京火車站平安」、廣州火車南站平安」......。

▲ 平安經內容令人傻眼 。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，這部《平安經》還受到吉林當地政府的推薦，公開報導顯示，長春6月7日召開《平安經》公益朗誦活動研討會，官媒《吉林日報》、《長春日報》均報導這一消息，相關新聞還被吉林省政府新聞辦公室轉載。

此外「中國吉林網」發表文章，隆重推薦《平安經》，宣稱「官員閲讀此書，領悟初心使命。學者閲讀此書，頓悟平安哲理。商賈閲讀此書，企業平安無虞。民眾閲讀此書，安享世間太平。」吉林省應急管理廳微信公號不僅在4月9日轉發該書稱讚「值得一讀」，還於5月9日發佈作者為張詠的「拜讀《平安經》感言」。

消息傳出後引發一片罵聲，被稱為是「時代笑話」，對此吉林省委7月28日緊急切割，稱《平安經》是賀電個人行為；29日組成聯合調查組進行調查核實；2天後賀電被免職。

對此微博網友紛紛表示，「沒報導時一片讚揚，那這些聲聲讚揚者，組織宣讀朗誦者，哪一個不是在阿諛奉承？」、「廳長：忘記寫自己平安了」、「平安經不平安」、「這本書的意義是浪費紙嗎？」、「這種水準的人也能當官員嗎？」。

▲賀電 。（圖／翻攝自百度百科）

據悉，賀電1963年4月生於吉林梨樹，中共黨員，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。據百度百科，賀電曾主持國家社科基金項目1項、省部級重大項目10項，出版著作30部，在《國外社會科學》、《社會科學戰線》、《公安研究》、《學術界》等國家級、省級重要學術期刊發表論文50餘篇。