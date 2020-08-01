　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 平安經 。（圖／翻攝自微博、百度百科）

▲ 平安經 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

吉林官場日前上演一場「國王的新衣」，省公安廳常務副廳長賀電著有《平安經》一書，全書以「XXX平安」造句，例如「1歲平安，2歲平安，3歲平安...」，令人匪夷所思，而次書還受到官方機關推薦，並稱讚「值得一讀」。消息傳出後引發熱議，吉林省委7月31日決定，免去賀電吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長職務。

綜合陸媒報導，《平安經》整本書皆以「XXX平安」造句，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」；而如《各年齡平安》一文，內容即為「1歲平安，2歲平安，3歲平安……」，其他還有「北京火車站平安」、廣州火車南站平安」......。

▲▼ 平安經 。（圖／翻攝自微博、百度百科）

▲ 平安經內容令人傻眼 。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，這部《平安經》還受到吉林當地政府的推薦，公開報導顯示，長春6月7日召開《平安經》公益朗誦活動研討會，官媒《吉林日報》、《長春日報》均報導這一消息，相關新聞還被吉林省政府新聞辦公室轉載。

此外「中國吉林網」發表文章，隆重推薦《平安經》，宣稱「官員閲讀此書，領悟初心使命。學者閲讀此書，頓悟平安哲理。商賈閲讀此書，企業平安無虞。民眾閲讀此書，安享世間太平。」吉林省應急管理廳微信公號不僅在4月9日轉發該書稱讚「值得一讀」，還於5月9日發佈作者為張詠的「拜讀《平安經》感言」。

消息傳出後引發一片罵聲，被稱為是「時代笑話」，對此吉林省委7月28日緊急切割，稱《平安經》是賀電個人行為；29日組成聯合調查組進行調查核實；2天後賀電被免職。

對此微博網友紛紛表示，「沒報導時一片讚揚，那這些聲聲讚揚者，組織宣讀朗誦者，哪一個不是在阿諛奉承？」、「廳長：忘記寫自己平安了」、「平安經不平安」、「這本書的意義是浪費紙嗎？」、「這種水準的人也能當官員嗎？」。

▲▼ 平安經 。（圖／翻攝自微博、百度百科）

▲賀電 。（圖／翻攝自百度百科）

據悉，賀電1963年4月生於吉林梨樹，中共黨員，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。據百度百科，賀電曾主持國家社科基金項目1項、省部級重大項目10項，出版著作30部，在《國外社會科學》、《社會科學戰線》、《公安研究》、《學術界》等國家級、省級重要學術期刊發表論文50餘篇。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
1-7月「全球確診前10名」變化！離開台灣…世界搖滾到不行
快訊／新冠肺炎再增6例！指揮中心1400記者會說明
快訊／最快明發海警！又一熱帶低壓生成　恐成「哈格比」颱風
斯文男分屍女友7大塊「可教化逃死」　死者兒：台灣殺人不用償命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

「煽動分裂國家、勾結外國勢力」！港警正式通緝羅冠聰等6名海外港人

派人赴香港展開大規模核酸檢測排查！北京：偉大祖國是堅強後盾

香港宣布立法會選舉延後一年！林鄭月娥：為遏制疫情「最艱難決定」

小偷溜進店裡煎牛排！「當自家廚房」吃完秒洗碗...他得意：不會被抓到

24歲女老宅旁含恨慘死！「1個月3次巧遇」引殺意　駭人血滴子塵封18年

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

「煽動分裂國家、勾結外國勢力」！港警正式通緝羅冠聰等6名海外港人

派人赴香港展開大規模核酸檢測排查！北京：偉大祖國是堅強後盾

香港宣布立法會選舉延後一年！林鄭月娥：為遏制疫情「最艱難決定」

小偷溜進店裡煎牛排！「當自家廚房」吃完秒洗碗...他得意：不會被抓到

24歲女老宅旁含恨慘死！「1個月3次巧遇」引殺意　駭人血滴子塵封18年

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

大陸熱門新聞

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

絕美Coser「裙底風光」全都露

北斗三號正式開通！陸外交部回應了

違反國安法！港警通緝羅冠聰等6名海外港人

升學考放榜！他放火燒屋8F跳樓亡

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

24歲女老宅旁含恨慘死！1個月3次巧遇引殺意

好心扶摔車老翁　女騎士反被敲詐

女澡堂偷拍　她還直播給老公看

李登輝病逝！國台辦回應了

小偷溜進店裡煎牛排　「當自家廚房」吃完秒洗碗

三星堆新文物撞臉《憤怒鳥》的豬

更多熱門

相關新聞

半路遇野生老虎　司機對看20分鐘

半路遇野生老虎　司機對看20分鐘

吉林省琿春市一名計程車司機載客前往目的地時，竟然馬路上撞見一隻野生老虎，由於老虎直接擋在路中央嚇得他不敢往前開，只好停在原地等待，和對方一共對看了20分鐘才終於脫困。

大陸東北爆蝗災！席捲13公頃農地

大陸東北爆蝗災！席捲13公頃農地

吉林降至低風險全市解封！

吉林降至低風險全市解封！

陸國家衛健委和吉林省數據打架…秒修改

陸國家衛健委和吉林省數據打架…秒修改

湖北、吉林現本土疫情　陸增6確診

湖北、吉林現本土疫情　陸增6確診

關鍵字：

平安經吉林賀電大陸官場

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面