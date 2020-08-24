羅文嘉：國民黨怎麼活很簡單　「反共保台」就行了

▲民進黨前秘書長羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）

文／中央社



總統蔡英文與前總統馬英九近來連日隔空交火，馬英九批蔡總統將國家推到戰爭邊緣。前民進黨秘書長羅文嘉今天節錄蔣氏父子遺訓，並說，蔣氏父子一生與共黨鬥爭，怎堪想像今日國民黨，「國民黨怎麼活很簡單，反共保台即可」。

羅文嘉晚間透過臉書貼文指出，他忍了好幾天，不想多評論馬英九召開所謂「國家不安全研討會」發表的主張；顯然這些言論非媒體「嘟麥」意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示。

羅文嘉說，「我們生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣」，聽到前總統發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，所以忍著不講話。

羅文嘉指出，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代。既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。

他說，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，就節錄他們遺囑中的一段，敬請馬英九三思。

羅文嘉說，蔣介石遺囑提到「…實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，為余畢生之志事，實亦即海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」

他說，蔣經國遺囑則為「萬一余為天年所限，務望我政府與民眾堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

羅文嘉認為，做不到光復大陸國土，至少守住台灣民主；蔣氏父子一生與共黨鬥爭，怎堪想像今日國民黨，「國民黨怎麼活很簡單，反共保台即可」。