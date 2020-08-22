國民黨14縣市擬聯合入境普篩　陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨前副祕書長張雅屏日前在臉書上表示，國民黨執政的14縣市應實施聯合普篩，「『裝睡的政府』叫不醒的！聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事！」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22日）回應，普篩恐多花8億多元，但得到的卻是偽陽性壓垮醫療體系，偽陰性使居家檢疫者本身及家人鬆懈。

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻被指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，引發軒然大波。除了張雅屏在臉書上喊話，支持國民黨執政的14縣市應實施聯合普篩外，國民黨副祕書長李彥秀也表示，黨中央已在考慮此事。

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陳時中說明，地方要做相關防疫，縱使沒有用到中央的錢，還是要依照中央指示辦理否則就會亂，更何況這事情與大家說明過，基本公衛概念將產生後續效果，所以那樣做「我們不會允許的」。

陳時中再說，關於有人說就多做一些也好，有症狀篩、無症狀也篩，變成普篩。如果檢疫加上普篩，我們會產生1.2萬偽陽性，「他們要被送進醫院嗎？」若1.2萬偽陽性者都要做疫調，航空公司恐怕都要關了，因為每個航空公司機組員都要隔離，光是前後兩排十來人，一弄下來就是十幾萬人。重點是醫療量能被完全占滿，當真正需要的人出來就無法使用，醫療量能崩潰，社區傳播就會崩潰了。