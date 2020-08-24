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AIT處長出席823追思提「美台安全合作歷史」　趙立堅怒批：阻撓統一的黑歷史！

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▲▼AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動。（圖／翻攝國防部）

▲AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動。（圖／翻攝國防部）

記者邱茀濱／綜合報導

八二三砲戰邁入62週年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑首度出席此項追思紀念活動，並提及美台安全合作是建立在切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。對此，中國外交部發言人趙立堅今（24）日重申，中方在台灣問題上的立場是一貫的，並駁斥美方所謂「美台安全合作歷史」，實質上是阻撓中國統一的「黑歷史」。

針對AIT處長酈英傑出席八二三砲戰追思紀念活動，趙立堅敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止玩弄各種提升美台實質關係的「小動作」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲趙立堅。（圖／路透社）

「中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。」趙立堅怒嗆，美方所謂「美台安全合作歷史」，實質是干涉中國內政、阻撓中國統一的「黑歷史」，14億中國人民都記在心裡。

另一方面，總統蔡英文在活動上也強調「安全合作是美台夥伴關係重要一環」，中國國台辦發言人馬曉光24日也批評，「台灣是中國的一部分。台灣問題決不允許外部勢力插手干涉。」

馬曉光續指，「民進黨當局挾洋自重，依仗外力加大挑釁，只會損害兩岸同胞共同利益、危害台灣同胞切身利益、破壞台海和平穩定，只會把台灣置於更加危險的境地。」

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