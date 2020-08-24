前南海游擊隊司令王盛傳112歲冥誕！作家獻書揭秘：你不知道的823

▲前南海部隊司令王盛傳23日冥誕。（圖／網友高丹樺提供）



記者邱茀濱／綜合報導

8月23日，是前福建反共救國軍閩南地區司令王盛傳的112歲冥誕，烏坵鄉文史工作者高丹華特別到他的墓園，表示王盛傳是「天生的軍人，永世的軍魂」，並獻上即將出版的「王盛傳與他的弟兄們 烏坵‧南海部隊」草稿，以此慰問王盛傳在天之靈。

高丹華表示，「王盛傳與他的弟兄們 烏坵‧南海部隊」預定年底前由金門縣文化局出版。書中敘述反共救國軍南海部隊靈魂人物王盛傳，從最早駐紮在烏坵，後來移師金門溪邊，與西方公司合作突擊大陸的那段往事，以及他與兄弟們的濃密情感。

▲圖右2為王盛傳。（圖／網友高丹樺提供）



王盛傳在民國前3年8月23日出生，趁著他112歲冥誕前夕，高丹華和金門大學建築系副教授袁興言、王盛傳的兒子王國棟、孫子王志騰陪同下，到新北市金山平安園向王盛傳致敬，兩人並奉上新書「王盛傳與他的弟兄們 烏坵‧南海部隊」草稿，以慰王盛傳在天之靈。

高丹華說，王盛傳生日是8月23日，忌日是6月6日（與第二次世界大戰諾曼第登陸同天），兩個數字都是國內外戰爭史上特別的日子，期盼在這個特殊的日子，讓人們知道反共救國軍、南海部隊有一群愛國志士默默從事敵後工作，保家衛國。

據悉，「王盛傳與他的弟兄們」這本書主要詳述南海部隊戰史，並揭露已解密的當年「反共大陸」計畫之一「章魚計畫」，袁興言感嘆「感謝您為國家和世界和平所做的奮鬥和努力」。

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