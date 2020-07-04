2020台南畫世代學生動畫徵件成果發表　許育典鼓勵年輕世代投入創意與想像

▲「台南畫世代動畫影展學生徵件」頒獎暨作品發表記者會4日於台南新光影城舉行，台南市副市長許育典（左2）特別到場頒獎予得獎者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市政府新聞及國際關係處主辦，以「台南」為主題、「動畫」為創作媒介的「台南畫世代動畫影展學生徵件」，在經過1月公布的入圍團隊努力創作下，在4日呈現各具特色的精彩作品。

徵件頒獎暨作品發表記者會4日於台南新光影城舉行，由20組入圍團隊角逐首獎30萬元的高額獎金，台南市副市長許育典特別到場頒獎予得獎者，會後並進行作品公開放映，展現學子們的動畫創作能量。

請繼續往下閱讀...

本影展學生徵件活動於去(108)年6月開放投件，號召全國大專院校以上學生組隊參加，共有18所學校逾百件企劃投件，經過1月初審之企劃與簡報審查後，從中選出20組入圍，歷經4個月的創作，於5月進行作品決審，脫穎而出的團隊角逐前三名依序為30萬元、20萬元、15萬元，與4名佳作各5萬元的獎金，以及最佳角色、美術、劇情、技術等4項各2萬5千元的特別獎金。

此次脫穎而出的團隊，由台南藝術大學，作品「西瓜肚仔」獲得首獎；第二名由台灣藝術大學，作品「偷懶一下」獲得，第三名由台中科技大學，作品「夕遊」獲得；佳作得獎四組，分別是台南應用科技大學作品「府生若夢」、南臺科技大學作品「海之憶」、崑山科技大學作品「妖鯨王國姓」，與台中科技大學作品「江江江江」；特別獎方面，「最佳角色」、「最佳美術」與「最佳技術」獎項由南臺科技大學獲得，作品分別是「府城爭霸」、「線」、「願Hope」，最佳劇情獎項由台南應用科技大學獲得，作品為「府生若夢」。

許育典副市長表示，這個活動最重要的意義在於透過徵件的舉辦，吸引年輕創作者投入來了解台南這個城市，台南是以文化立基升格為直轄市，因此透過各位年輕世代的創作與想像，將更能呈現這城市多元的面貌與在地特色。許副市長提到，黃偉哲市長一直以來希望將台南建構為幸福城市，而幸福城市的建構需要年輕世代的積極投入，為此也期許這徵件活動能作為年輕人與城市對話的舞台，呈現更多對城市的觀察與未來的想像。

新聞及國際關係處副處長林見賢表示，本次影展活動也徵選了國內外優質的動畫作品共12支，將於7月展開巡迴影展，其中7月12日將在台南市37個公共圖書館舉辦聯播，歡迎市民朋友一同來參與這個既在地、又國際的動畫活動。

承辦單位南台科技大學設計學院副院長黃國禮也表示，學校在推廣『台南文化』一向不遺餘力，也相當注重學生的大學社會責任，除了從關懷與深入發掘在地人、事、物做起，更藉由承辦影展活動，結合全國相關動畫系所學校，一起投入影像創作，讓大眾欣賞更多屬於臺南的動人故事。

今日頒獎典禮亦邀請原金國際動畫導演編劇高逸峰，與再現影像製作有限公司藝術總監呂奇駿，來為特別獎項頒獎，並於頒獎典禮後以「藝術創作與業主需求之平衡」為主題進行座談與經驗分享，期能透過創作構思的交流，讓參賽團隊與與會者都能進一步思考，如何在創作與業主需求和商業考量間取得平衡，完成雙方共同期待之影像作品。

緊接著下一年度的2021台南畫世代學生動畫競賽，也期待全國動畫相關系所的學生一起來參與，以「台南」為主題，5項「市政」為子題，分別為文化、觀光、產業、科技、社福，深度挖掘屬於台南的故事，共同刻畫出這城市的動人影像。而本活動所放映的精彩國內外動畫，在巡迴影展之後，也將擇期於本市第3公用頻道播映，有興趣的民眾可關注「南市第3公用頻道」FB粉絲頁了解播出時間。

・溫和又能卸除難卸的彩妝

