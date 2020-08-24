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陸外交部：美國以「國家安全」之名打壓　懼怕中國發展！

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美國務卿蓬佩奧日前表示，中美是否處於冷戰狀態，問題在於中國共產黨。對此中國外交部發言人趙立堅今（24）日表示，美國個別政客打壓中國，就是懼怕中國發展。

趙立堅於例行記者會上指出，中美關係面臨當前的嚴重困難，責任完全在於美方，「美方單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的行徑，且瘋狂污衊抹黑中國內外政策，直接嚴重破壞了中美關係」。

「美國打壓得越厲害，越是證明中國成功，越是證明中國做對了。」趙立堅說，中方致力於與各國一道共同構建人類命運共同體。反觀美國，美國個別政客到處搞政治霸凌、經濟霸凌、軍事霸凌和話語權霸凌，正日益遭到國際社會和美國國內有識之士的唾棄。美國現在哪裡還有一個大國的樣子。

▲▼微信,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲抖音母公司將告美國政府。（圖／達志影像／美聯社）

趙立堅強調，中國人民是打不垮的。中國不惹事，但絕不怕事，「我想提醒蓬佩奧之流，一味搞反共反華的政治操弄不得人心，注定失敗」，他們撒謊欺騙的次數越多，就會有越多有判斷力和正義感的人看清他們的真面目。

而針對TikTok（國際版抖音）22日宣佈，將就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提起訴訟，以維護自身合法權益。趙立堅也透露，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

趙立堅提到，美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，是患了「逢中必反症」，打著「國家安全」的幌子圍獵TikTok等中國企業；美國個別政客此舉，實質是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌。

趙立堅批評，美國個別政客害怕非美國企業的強大和成功，因此不惜動用國家力量百般打壓。這是對美一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，是對國際規則的踐踏，也是對全球化浪潮下各國科技創新交流合作的破壞。世人只會對美國這些人的強盜行徑看得更加清楚。

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