網咖時代最懷念它！網點名「小心手榴彈」整場槍聲　這碗更經典：無法超越

▲原PO好奇問，經歷網咖時代的人「最懷念的事情是什麼？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

在過去電腦網路不普及的年代，「網咖」是許多7、8年級生的回憶，隨著時代變遷，網咖已經變得不太一樣，甚至發展成有私人包廂還有淋浴間的多功能網吧。就有網友發文，說PTT應該有很多經歷過網咖時代的人，便好奇問卦「經歷網咖時代最懷念的事情是什麼？」並說他個人是「一進網咖，就聽到天堂的殺怪聲，不然就是世紀帝國的登勒聲。」

貼文一出馬上引發其他人熱論，「態度很差的店員」、「都是cs槍聲」、「小心手榴彈」、「真的一堆CS」、「CS全盛期，在網咖外面就一堆槍聲、芭樂聲，超熱鬧」、「一群朋友分隊邊打邊嘴邊笑歪」、「2009~11年附近真的可以看到整間網咖7成在打CS」、「店員土炮錄製的很台聲音『X號桌～時間快到囉』」、「點一杯40元飲料，打4小，超他X爽的」、「跟不認識的阿伯打世紀帝國用區域網路連線」、「警察三不五時臨檢。」

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其中網友最有感的，則是網咖的那一碗泡麵，「網咖的泡麵」、「除了泡麵還是泡麵」、「絕對是泡麵」、「泡麵+不會熟的蛋」、「泡麵吧？超級好吃」、「網咖的泡麵，明明只是某牌肉骨茶麵+菜+蛋，可是爆X好吃」、「網咖泡麵真的猛」、「網咖泡麵加蛋真的不知道在好吃什麼的」、「網咖味泡麵，自己真的煮不出來。」

▲結果讓最多人懷念的，就是那一碗網咖泡麵。（示意圖／Pixabay）

本站5月曾報導《網咖泡麵為何特別好吃？前店員曝「超美味秘訣」 ：給予儀式感！》有網友好奇，為什麼網咖的泡麵總是特別好吃，更稱這是「台灣七大不可思議」。有位曾在網咖上班的網友跳出來解答，指出網咖泡麵好吃的首要訣竅就是「水量」，除了有個量杯精準抓量，水量也抓在比平常泡泡麵更少，偏鹹的泡麵配飲料，會讓人停不下來。

前店員還揭露，除了「水量」是關鍵之外，青江菜也一定要放，主要是視覺上會更美味，也有西餐那種配菜效果，加上蛋的話一定要煮到半熟就好，這樣吃的時候戳破味道才會變化，還要配上黑底的紅碗或大寬口碗，給予儀式感。不過他也提到，「我們其實很討厭有人點，一個人點下去，接下來聞到香味，其他人也跟著下單。」