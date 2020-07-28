天天吃泡麵！逃家少女沒錢繳3萬罰單…求助賓士男卻遭硬來　爆哭破門逃走

▲逃家少女沒錢繳罰單，情急之下先答應賓士男的性交易，結果事後反悔慘遭性侵。（示意圖／非本案當事人／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名19歲少女小琪（化名）離家住網咖，餐餐以泡麵裹腹，身上有張未繳的3萬元罰單，情急之下答應一名林姓男網友的性交易，答應以口交換取繳清罰款。而小琪其實根本不想發生關係，林男發現後，氣得直接侵犯小琪。對此，新北地院審理後，依強制性交罪，處林男有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

判決指出，林男已婚育有2子，任職於一間貿易公司，於去年6月2日在交友軟體上認識小琪，得知小琪有3萬罰單要繳，提出性交易一事，同月4日下午，小琪依約定時間現身捷運站，並坐上林男的賓士車輛，前往摩鐵。

不過，進房後，小琪先稱「朋友會前來代替她進行性交易」，又把林男的車鑰匙藏起來，不斷拖延時間，而林男檢查小琪手機對話後，才發現小琪根本無意性交，一氣之下強逼小琪口交，性侵得逞，嚇得小琪逃出房間，向櫃台人員求救，才得以結束這場驚魂記。

林男聲稱，他與小琪是在包養網認識，雙方為合意性交，否認小琪指控說詞；櫃台人員出面證稱，當天小琪哭著跑到櫃台，語氣急促地求他們幫忙報警。

法官調查，小琪於案發後曾傳訊息給林男，表示會償還3萬元的款項，而林男卻回「別鬧了各自回各自的生活好嗎？」、「欠我的錢我也不要了」，若雙方是合意性交，那林男根本不必自認損失，息事寧人，而勘驗相關證詞、驗傷單，確認林男犯行，審酌後判林男3年6月，全案仍可上訴。

在家輕鬆做出網美飲料

【更多新聞】

影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃 駕駛肇事原因曝光

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點 他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

紙袋偷藏密錄器！男搭捷運狂貼短裙女 她「屁股覺得癢」…轉頭一看傻眼



