桃園臺61高架橋下藏恐怖陷阱　畫面曝...他開車險遭石塊砸中

▲臺61線大園往竹圍方向24K處，高架橋下橋頂上方大片混凝土剝落。（圖／羅姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開車在路上即使很小心，但有時遇到非人為的突發狀況，也會很傻眼！一名民眾日前開車行經臺61線高架橋下、大園往竹圍方向24K處時，車前方突然飛落一大片石塊，讓他當下嚇壞了，暗自慶幸還好車速不快，否則險被砸中，影片PO上網後，不少網民直批：這根本是豆腐渣工程！

▲▼公路總局中壢工務段派員清理並完成橋樑檢查。（圖／羅姓民眾提供）

公路總局中壢工務段24日回應，此一事件發生在8月22日、61線大園往竹圍方向24K處，高架橋下橋頂上方，有一大片混凝土剝落，事發獲報後，中壢工務段立即派出工程人員，24日上午完成橋樑檢查，查明是表層局部混凝土剝落範圍約為0.2m*1m，橋樑結構安全無虞，同時剝落處已暫時交管並將於短期內辦理緊急搶修作業及保全巡查。

▲中壢工務段表示，臺61線蘆竹路段24~25k為高架橋形式，長年受海風鹽害影響，導致局部位置表層鋼筋生鏽膨脹進一步造成表層混凝土剝落。（圖／羅姓民眾提供）



中壢工務段進一步表示，臺61線蘆竹路段24~25k為高架橋形式，因距離海岸約200餘米，長年受海風鹽害影響，導致局部位置表層鋼筋生鏽膨脹進一步造成表層混凝土剝落。公路總局一工處持續關注橋樑混凝土受鹽害剝落情形，因該座橋樑所處環境較惡劣，一工處除緊急維修外，並已委託顧問公司辦理維修補強設計工作完成。該工程部分預計今年9月底前完成發包，11月初開始施工。

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