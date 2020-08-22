快訊／高雄男欠債落跑屏東被堵！遭強押上山狂打逼討斷氣　6死煞落網

記者陳崑福／屏東報導

現住屏東市的蔡姓男子因與陳姓嫌犯有債務糾紛，遭陳等6人強行押走，圍毆致死 ，屏東縣潮州警方獲報循線將陳等人逮獲，訊後依傷失致死罪等嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣潮州警分局漏夜逮獲陳姓嫌犯等人到送案 。（圖／翻拍畫面，以下同）

▲▼救護車送醫、嫌犯送辦。



潮州警分局於8月21日深夜23時許接獲報案，指轄內某旅館有緊急救護案件，經救護車送至醫院已無生命跡象，初步檢視死者身體有多處外傷，警方立即成立專案小組全力追緝，於22日凌晨分別在高雄及屏東地區逮捕6名涉嫌人，帶回偵訊。

警方初步調查，從事粗工的蔡姓死者因積欠陳姓主嫌債務，避不見面，於20日晚間在屏東市遭陳姓主嫌等人發現，強行押走，先帶至沿山公路附近偏僻山區毆打凌虐後，再帶至潮州某旅館囚禁，試圖與死者家屬談判債務歸還事宜。

惟21日晚間22時許蔡姓死者表示身體不適，陳姓主嫌等人見苗頭不對，心生畏懼後立即駕車逃逸，旅館從業人員發現不對勁，入內察看，發現死者生命跡象薄弱，立即通知救護車送醫，惟到院前已死亡。

警方籲請民眾遇有債務糾紛應冷靜處理，切勿私刑暴力，避免觸法並造成更大的財物損失，如有違法情事，警方一律依法嚴辦，絕不寬貸。

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