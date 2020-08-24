建設老董涉行賄「6千萬天價換緩起訴」　調查官收500萬包庇潤寅詐貸被訴

▲洪村騫坦承協助潤寅行賄調查官，以6千萬元代價換取緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前調查官郭詩晃涉嫌在2016年奉命調查潤寅詐貸案時，收受潤寅董娘王音之行賄500萬元，還要求幫忙安排升遷官職，藉此掩護潤寅犯行持續詐貸472億元才爆發，台北地檢署24日依違背職務行收賄罪起訴2人，居中間線的知名建商洪村騫則是落淚坦承犯行，同意以6千萬元換得緩起訴免入獄的機會。

檢調單位在2020年間陸續起訴潤寅董座楊文虎、王音之夫妻詐貸案，偵辦過程中發現，王音之隨身助理林奕儒的隨身碟中，除了記錄每月要繳給金主、有富集團董事長洪村騫的1500萬元借貸利息，還有2張各250萬元的支票被註記「調查局郭」。

▲潤寅董娘王音之一請金主代墊500萬元行賄調查官掩飾詐貸犯行。（資料照／記者林振民攝）

原本逃亡美國被遣返回台的王音之到案後供出，這2張支票是用來支付洪村騫代墊的行賄款，原來早在2016年間，調查局就發現潤寅集團間金流可疑，曾將案件發交台北市調處，由專員郭詩晃承辦調查，同年底，潤寅員工被調查局約談，王音之擔心詐貸事發，尋求政商關係良好的建商洪村騫求助。

起訴指出，洪村騫因為陸續借貸潤寅鉅額資金，光是每月利息就高達1500萬元，為了避免繼續收取本息，決定要幫王音之脫身，洪村騫找來部屬李世仁，以商談老家都更為由，約郭詩晃見面，並由洪親自交付用水果盒裝的500萬元現金。

▲前調查官郭詩晃包庇潤寅詐貸收賄500萬元還想調升官職。（資料照／記者劉昌松攝）

郭收下賄款後，還要求洪利用人脈幫忙升遷官職，以利退休後可享有更高的退休金，之後郭就假裝約談王音之等人，並用潤寅提供的假單據，在2019年做成詐貸案查無不法「列參」的調查結論，不過郭因為先前就有涉及洩漏偵查機密的不良紀錄，到2020年初退休前，職等都未升遷。

台北地檢署檢察官陳映真、林俊廷調查後，依違背職務行收賄罪嫌，分別起訴郭詩晃、王音之，並請求法院對郭從重量刑，至於牽線的洪村騫，因遭檢察官聲押後，在法庭上落淚認罪，並供出所有行賄經過，並已繳交6千萬元進國庫，換取檢察官同意緩起訴處分1年，另要接受12小時法治教育，郭的部屬李世仁則要繳庫120萬元、法治教育16小時換取緩起訴。

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