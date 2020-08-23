台88線男駕駛恍神撞紐澤西護欄　1輪脫落1爆胎！波及3車釀1傷

▲台88高雄屏東東西向快速道路22日晚發生車禍 ，圖肇事車輛。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

連絡高雄屏東間台88快速道路22日晚發生一起車禍；一輛由陳姓男子駕駛自小客車，台88快速道路高雄往屏東13公里處時，因一時恍神衝撞路肩後失控撞擊移動式中央分割島用的紐澤西護欄，被撞的護欄因衝擊力太大，移至對向車道，造成對向車道3輛自小客車煞車不及追撞，導致一位駕駛挫傷，警方獲報處理，對4人酒測，酒測值均為零，相關肇事責任，由警方調查處理。

▲▼小客車卡住水泥護欄、爆胎。

屏東警方昨晚晚21時43分許接獲報案，指屏東縣萬丹鄉台88快速道路東向西13K處（屏東往高雄方向）發生車禍，車禍處理小組獲報立即趕往現場，發現陳姓男子駕駛自小客車由台88快速道路東向西外側車道行駛（屏東往高雄方向），因恍神擦撞路肩護欄後失控撞擊中央分隔島移動式水泥紐澤西護欄，造成車輛卡在分隔島中間、紐澤西護欄移至到對向車道。

▲▼自小客車卡在中央護欄、緊急拖吊。

波及對向林姓、曾姓、陳姓等3人分別駕駛的自小客車，由西往東行駛（高雄往屏東）途經該處，因閃避煞車不及而撞擊被移動的紐澤西護欄，引發車禍，造成有1名駕駛人擦挫傷沒生命危險，其他3人未受傷，將傷者送醫，另對4名駕駛人進行酒測，均未有飲酒等情形。但陳男駕駛自小客車保桿桿因衝擊力太大，車頭嚴重受損，保險桿撞裂，前面兩輪胎，一個脫落、一個爆胎。

車禍發生時，一度造成兩向內側車道封閉，車輛擁塞情形，警方緊急連絡公路總局等單位協助處理，很快排除。屏東警分局呼籲用路人，行車應注意車前狀況，小心駕駛，確保行車安全。

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