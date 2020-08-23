　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲祕魯警方突襲行動造成13死6傷。（圖／路透社）

▲祕魯警方突襲行動造成嚴重死傷。（圖／路透社）

記者陳致平／綜合報導

受到疫情影響，各國政府多要求公民遵守防疫禁令。祕魯警方22日發起掃蕩行動，突襲一處位於首都利馬的夜店，卻不幸引發大規模人踩人意外，造成現場至少13人死亡，6人受傷，其中包括3名警員。

據路透社（Reuters）報導，利馬的警方於當日接獲該地區居民舉報，要求員警至首都一間名為Thomas Restobar的夜店，以違反隔離措施為由，暫停一場超過120人參與的違法集會，行動中不幸造成13人死亡，6人受傷。對於這場意外，警方則解釋道，「在這種情況下，來參加派對的人爭先恐後地想要離開，現場一片混亂，這些人都拼命想要從夜店唯一的入口逃離2樓，卻全擠在樓梯間，互相踩踏，不幸於此處發生意外」。

警方強調，在進行清場活動時，從未催淚瓦斯或者是任何形式的武器，並於這次活動中逮捕了至少23名參加者。祕魯內政部也於公文中回應道，「行動造成13人死亡，對於一間無良夜店不負責任的犯罪行為造成死傷，深表遺憾」，當局將會全力調查此案的關係人及業主。

由於南美洲疫情嚴峻，祕魯確診人數突破57萬人，死亡人數高達2萬7245人，已成為全球前10大染疫國。當地政府為遏制新冠病毒傳播，目前強制實施保持社交距離等防疫措施，禁止大型聚會，並在晚間10點實施宵禁，僅剩下持有持有特別通行證的人士才能被允許離開家中。

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
快訊／時力「國昌錄音檔」曝光！苗栗縣議員曾玟學宣布退黨
跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相
隋棠驚覺11歲男童「長期遭鄰居侵犯」　假借幫忙照顧騙回家！
睡到最後一秒再起床…1分鐘完成韓妝！買氣墊粉餅送唇筆超划算
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

傳統門鎖「聽聲音」就能複製鑰匙！專家揭妙招　避免家裡被偷

民眾嚇傻「過不去」！倫敦塔橋升起後...放不下去　慘卡橋上1個多小時

疫情掀第2波高潮！南韓人道救援北韓「防護衣、篩檢試劑」　總價達8億韓元

她幫孩子洗澡「觸電崩潰吼」！樂手下秒衝浴室搶救　姐弟慘死…換他一條命

大型活動群聚感染最小化！　德科學團隊辦3場演唱會實測

「平凡喬」的不平凡夢想　77歲拜登「3度」問鼎白宮…2020再逐總統大位

疑遭雷擊！日2外籍男女倒臥生菜田　全身多處「燒燙傷」

力阻病毒擴散！首爾市府強制民眾「戴口罩」拼防疫　業者違法可判停業2周

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」完事後剁手棄屍紀念…

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

傳統門鎖「聽聲音」就能複製鑰匙！專家揭妙招　避免家裡被偷

民眾嚇傻「過不去」！倫敦塔橋升起後...放不下去　慘卡橋上1個多小時

疫情掀第2波高潮！南韓人道救援北韓「防護衣、篩檢試劑」　總價達8億韓元

她幫孩子洗澡「觸電崩潰吼」！樂手下秒衝浴室搶救　姐弟慘死…換他一條命

大型活動群聚感染最小化！　德科學團隊辦3場演唱會實測

「平凡喬」的不平凡夢想　77歲拜登「3度」問鼎白宮…2020再逐總統大位

疑遭雷擊！日2外籍男女倒臥生菜田　全身多處「燒燙傷」

力阻病毒擴散！首爾市府強制民眾「戴口罩」拼防疫　業者違法可判停業2周

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」完事後剁手棄屍紀念…

超直白進廠升級B→E！　男友羞認「摸爆」感受全說了

北市捐贈舊金山10萬片口罩、1.2萬件防護衣　柯文哲：Taipei is helping

中職／悍將挑戰一壘成功　洪總雙手一攤：你嘛幫幫忙！

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

國際熱門新聞

澳洲屁孩大便塗牆　造成千人確診

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

幫孩子洗澡「觸電崩潰叫」姐弟慘死

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

海灘驚險60秒「30人牽一線」神救！

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」

浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭　金髮妹認：我殺的

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

美水族館爆財務危機　撈許願池「400公斤錢幣」救急！

爆乳妹挑戰與大魚喇舌！鹹濕液體流滿身

更多熱門

相關新聞

日本政策再放寬！8月底「外國留學生」可入境

日本政策再放寬！8月底「外國留學生」可入境

日本政府擬放寬針對武漢肺炎疫情的入境管制措施，初步決定本月內鬆綁外國留學生入境，將先對接受日本政府學費補助的「國費留學生」鬆綁入境。

NHK：日本擬9月開放持居留簽證者再入境

NHK：日本擬9月開放持居留簽證者再入境

國光新冠疫苗核准一期臨床　股價開盤強攻亮燈漲停

國光新冠疫苗核准一期臨床　股價開盤強攻亮燈漲停

俄羅斯疫苗「效用至少2年」　各國狂批風險高

俄羅斯疫苗「效用至少2年」　各國狂批風險高

小弟買不到口罩超失落　下秒遇「口罩大亨」塞整疊

小弟買不到口罩超失落　下秒遇「口罩大亨」塞整疊

關鍵字：

新冠疫情祕魯夜店Thomas Restobar

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

趁阿嬤熟睡！淡水3歲妹帶狗出門

翁馨儀在餐廳被6歲女兒嗆爆：妳離婚呀

更多

最夯影音

更多
林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面