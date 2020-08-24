南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上　車主見殘骸氣炸

記者林悅／台南報導

南台灣最大「殺肉場」曝光！台南市警局會同高雄、嘉義、雲林、台中、彰化警方，聯手破獲汽車竊盜解體集團，緝獲28歲陳姓男子等8人，被害車主看到愛車被解體只剩「殘骸」氣炸怒罵，全案依組織犯罪、竊盜罪嫌送辦，訊後主嫌陳男聲押獲准，其餘共犯交保侯傳，全案持續擴大偵辦追緝其他在逃共犯和贓物。

▲台南市警局刑警大隊，會同高雄、嘉義、雲林、台中、彰化警方，聯手破獲南台灣最大汽車竊盜解體集團，緝獲28歲陳姓男子等8人，查扣作案車9輛、偽造車牌4組，擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，台南市轄區內自2019年1月起，發現有一專門竊取國瑞、馬自達、本田等廠牌自小客車之竊車解體集團在台南市、高雄市、嘉義縣、市、雲林縣、彰化縣等地區內流竄，並以2、3年內型式新車輛為目標，該集團負責竊車人員作案時所使用作案車輛均懸掛偽造車牌，且在竊得失竊車輛後，將失竊車輛開至偏遠地方將其原車牌拔下丟棄，改懸掛偽造車牌，在逃逸路線均尋找無路口監視器之小路行走，該竊車集團分工細膩，做案過程中會設立多處斷點，以規避警方人員查緝；竊車人員將失竊車開至渠等約定地點後，將失竊車交由拆解贓車人員，駛至拆解處所進行拆解（俗稱「殺肉」），拆解完畢後再將各零件以貨車裝載運至轉運地點，再將失竊車輛拆解下來汽車零件搬運在該處等待收贓人員將汽車零件販售給中、北部地區之汽車修配廠圖利，該集團竊盜解體車輛60餘輛，預估獲利約新台幣4、5千萬元，可說是南台灣最大「殺肉場」。

台南市刑警大隊長林宏昇見轄內汽車失竊率攀昇，責由偵五隊主辦報請台南地檢署盧駿道檢察官指揮偵辦，並整合刑大偵七隊、毒緝中心、歸仁、永康、第一、學甲、善化、麻豆、第六分局、保安警察大隊及嘉義縣政府警局水上分局、嘉義縣（市）政府警察局刑事警察大隊、水上分局、台中市警局烏日分局、霧峰分局、彰化縣警局刑事警察大隊、雲林縣警局斗六分局及高雄市政府警察局岡山分局成立專案小組，就各單位轄內分析近年失竊車輛作案手法，運用大數據資料情資整合後，派員24小時埋伏監控。

經1年餘布建埋伏於8月20日10時許，見時機成熟，兵分12路在台南市、台中市、苗粟縣、雲林縣等地執行搜索，共同拘捕陳姓主嫌（男、28歲、台南市人）、周嫌（男、56歲、台南市人）、張嫌（54歲、苗栗縣人）、林嫌（男、49歲、台中市人）、廖嫌（男、49歲、雲林縣人）、林嫌（男、50歲、台南市人）、許嫌（男、37歲、 台中市人）、高嫌（46歲，台南市人）等8人，現場查扣作案車9輛、偽造車牌4組、贓款新臺幣9萬元，並起獲失竊自小客車引擎9顆、己拆解車體3部、已拆解汽車零件 1批、行竊及拆解工具1批，全案依組織犯罪防制條例、竊盜罪嫌先行隨案解送台南地檢署偵辦，經檢察官訊後陳姓主嫌聲押獲准，其餘共犯分別交保侯傳，本案持續擴大偵辦追緝其他在逃共犯和贓物。



台南市警局長詹永茂呼籲，為維護民眾愛車之安全，請民眾將愛車停在有燈光或光亮處所，並加大鎖、防盜器等安全防護作為，遇有可疑徵候請打110電話報案。

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