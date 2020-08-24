北市商業處推廣婚紗街　黃珊珊盼罕見病女孩圓夢

▲黃珊珊與罕見疾病女孩出席，共同於愛之牆前啟動揭幕點燈儀式。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者黃巈禾／台北報導

台北市商業處為推廣商圈特色，輔導愛國東路婚紗街輔導愛國東路國際婚紗街發展協會舉辦的「2020愛妳愛你-情牽一世」系列活動，並以「Love Street」命名，也特別邀請台北市副市長黃珊珊與罕見疾病女孩出席，共同於愛之牆前啟動揭幕點燈儀式。

​

黃珊珊23日在臉書表示，這是愛國東路國際婚紗街發展協會舉辦的「2020愛妳愛你-情牽一世」系列活動，同時婚紗街今年開始也正式以「Love Street」命名，成為台北「幸福產業」的新亮點。​

​

黃珊珊指出，愛國東路婚紗街是全台首創以婚紗為主題的特色商圈，商業處和商圈發展協會長期合作行銷商圈，希望把商圈持續推向現代化和國際化發展。

黃珊珊提到，為了配合這次的行銷走秀活動，她也難得換上主辦單位幫她準備的「特別造型」，與罕見疾病病童一起參與走秀，希望病童們有天也能實現夢想，留下難忘回憶。​

​

黃珊珊說道，民國六十多年期間，一般照相館轉型為婚紗攝影館的全球首創新興行業誕生，而就在戶外拍攝正流行之時，當時剛完工且景觀豐富的中正紀念堂，成為新人伴侶當時外拍的必到之處，於是鄰近的愛國東路就成了婚紗攝影業者的首選設立地點，從剛開始的四、五間，發展成為今日的婚紗街「Love Street」。​

​

黃珊珊還說，這次活動也與罕見疾病基金會合作，只要捐款100元，即可獲得一枚病童媽媽們親手縫製的「心願御守」，希望市民朋友邀請愛人、家人、朋友一同來寫下心願，並綁在「愛之牆」上，讓心願實現；至9月30日前商圈還有一系列活動可參與，還有機會抽大獎，歡迎市民朋友這段期間來共襄盛舉，一起來婚紗街收穫幸福吧！