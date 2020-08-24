　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斷母頭無罪爆法官重大瑕疵　法醫所：很多毒販尿液指數比凶嫌高10倍卻沒殺人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

高院審理梁姓逆子（後）弒母剁頭案，認定凶嫌因吸毒而欠缺行為辨識能力，改判無罪，並責付桃園市政府衛生局，引起輿論譁然。

圖文／鏡週刊

桃園弒母斷頭案二審宣判逆子無罪，引發譁然。本刊取得判決書全文，二審合議庭雖曾委託台大醫院對嫌犯作精神鑑定，但鑑定通篇未有精神喪失字眼，即便吸毒也屬可自行控制行為，不適用《刑法》沒有辨識能力不罰的規定，合議庭卻自行詮釋，擴大解釋讓判決出現重大瑕疵，高檢已決定上訴最高法院補救。

梁嫌狠砍母親37刀，還將頭顱剁下，從12樓住處丟到社區中庭。圖為犯案凶刀。

此外，該合議庭爭議判決不只於此，最令法界傻眼的是一起情侶性侵案，被害女友大腿兩側出現大片瘀青，有驗傷單為證，也表明不願發生性關係，合議庭竟採被告「每次吵架做愛都會和好」的說詞，認為未違反意願改判無罪。

2年前轟動一時的桃園逆子弒母案，梁姓凶嫌（35歲）持開山刀追砍母親37刀致死，還狠心剁下頭顱，從12樓住處陽台丟到社區1樓中庭，高院8月20日以凶嫌長期吸毒，行凶時欠缺辨識行為能力，將一審判決無期徒刑改判無罪，且未諭知施以監護等處分，僅責付桃園市政府衛生局，震驚國人。

梁母慘遭愛子殺害，遺體交由家屬及葬儀社人員處理。

本案一審對梁嫌重判的關鍵，在於合議庭根據桃園療養院鑑定，認為凶嫌雖長期施用毒品，但犯案時僅精神耗弱，並未達心神喪失狀態，由於當時法醫所函覆一審的資料提到本案行凶型態屬使用大量甲基案非他命致（凶嫌之尿液測得甲基安非命1447ng／mL）精神喪失、瘋狂殺人結果，但這僅是法醫個人看法並非專業鑑定報告。

二審由審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷及受命法官陳玉雲組成合議庭，認為二者有所歧異，另委由台大醫院進行精神鑑定，鑑定結果未提到兇嫌犯案時心神喪失，合議庭卻綜合台大醫院及法醫所意見，判定兇嫌因吸毒導致欠缺行為辨識能力而改判無罪。

面對輿論炮轟，高院發言人洪于智指出，梁男雖無罪，但法院將他責付桃園巿衛生局，以維護社會大眾安全。

法醫所專責死因鑑定、毒物化學及DNA分析，不包括精神鑑定。全案是法醫所當初是受桃園地檢署委託鑑定被害人死因及兇嫌尿液及毛髮毒物鑑定，僅描述梁嫌體內驗出何種毒品及含量，法醫所從未對被告精神狀態進行鑑定，相關人員也未接受院方傳訊作證。

此外，院方在判決書提到「梁嫌弒母時，正處在卡西酮類毒品作用最强期間，導致欠缺辨識行為能力」，法醫所不知該論述的依據從何而來，法醫所人員更透露，以凶嫌尿液所採到的安非他命上千指數並不算高，很多毒犯的尿液指數破萬，比凶嫌還高出近10倍，卻未犯殺人罪

高院審理弒母斷頭案判決無罪，審判長陳筱珮將華山分屍案主嫌從死刑改判為無期徒刑也惹議。（翻攝駐英國台北代處愛丁堡辦事處）

縱然合議庭改依刑法第19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」判決梁嫌無罪。不過，綜觀判決書，台大醫院的鑑定認為凶嫌思考尚具邏輯，對外界訊息的接收與解讀較顯特異獨行，可能易對於外界訊息作出錯誤解讀與判斷，通篇找不到台大醫院鑑定凶嫌犯案時已達心神喪失，合議庭卻自行推論詮釋梁嫌在案發時已喪失控制及辨識能力，已逾越鑑定結論，顯然出現重大瑕疵。

北市1名女子指控遭男友性侵，陳筱珮合議庭認為這是雙方吵架後的和好模式，改判無罪，檢方上訴並向大法庭聲請統一見解。

更何況吸毒屬於自行可控制行為，根本就不適用《刑法》沒有辨識能力不罰的規定。曾任法官的律師余德正說，無辨識能力不罰設有但書條款，亦即刑法19條第三項的另項規定「因故意或過失自行招致者，不適用之。」

由於吸毒可自己控制要不要吸食，並可預知吸毒恐對身心造成危害，一般人也能有這種預見可能性，那麼凶嫌吸毒殺人至少就有過失之處，根本不適用無罪規定，一樣得負起完全責任，不知法官為何沒有判凶嫌有罪！就連檢察官當初在法庭上也援用該但書條款，更要求合議庭判決凶嫌死刑，高檢署已據此要力拚上訴救濟。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【斷母頭無罪內幕1】個人研判等於鑑定？　法官神解釋判他無罪
【斷母頭無罪內幕2】吸毒殺人判無罪恐掀模仿潮　律師痛批法官曲解
【斷母頭無罪內幕3】「吵架只要做愛就會和好」　他硬上弄傷女友理由超瞎竟無罪

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
莫彩曦「Airbnb訂房遭詐騙10萬」　屋主開門傻眼：這是私
LIVE／陳其邁回來了！宣誓就職高雄市長　「2年拚4年」市政
「萬華望族」女星苦揹父債9000萬　53歲習佛未婚…房產留手
「藝FUN券2.0」啟動！今公布紙本版方案　「3資格」都可申
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傷害和解案「20輛車包圍派出所」　枋寮警出動快打強勢驅離

樸實老農被綁票！歹徒開3億天價贖金藏驚人內幕　「火車上丟包」成關鍵

斷母頭無罪爆法官重大瑕疵　法醫所：很多毒販尿液指數比凶嫌高10倍卻沒殺人

國3變換車道用「撞」的？駕駛晃好大一下險碰護欄　警方回應了

心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆「只顧看手機給我出來」　女店員：我要飛起來？

人夫引《還珠》深情喊「山無稜天地合才敢～」　小三甜回慘噴30萬

「剛關出來沒在怕！」前科男囂張K警還放炮　路人錄影也被捲入...警逮5人送辦

新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻：拉下來就一直打

國道1號火燒車！車開半路突冒黑煙　3人見狀奔逃...下秒車頭陷火海

連「搶劫」都不會說！義大利男持利剪搶超商…戰利品：0元+吃牢飯

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

《新說唱2020》肖ㄟ一大堆!!　吳亦凡狂尬笑「快樂才是真諦」

傷害和解案「20輛車包圍派出所」　枋寮警出動快打強勢驅離

樸實老農被綁票！歹徒開3億天價贖金藏驚人內幕　「火車上丟包」成關鍵

斷母頭無罪爆法官重大瑕疵　法醫所：很多毒販尿液指數比凶嫌高10倍卻沒殺人

國3變換車道用「撞」的？駕駛晃好大一下險碰護欄　警方回應了

心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆「只顧看手機給我出來」　女店員：我要飛起來？

人夫引《還珠》深情喊「山無稜天地合才敢～」　小三甜回慘噴30萬

「剛關出來沒在怕！」前科男囂張K警還放炮　路人錄影也被捲入...警逮5人送辦

新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻：拉下來就一直打

國道1號火燒車！車開半路突冒黑煙　3人見狀奔逃...下秒車頭陷火海

連「搶劫」都不會說！義大利男持利剪搶超商…戰利品：0元+吃牢飯

台股開盤小漲22點後　翻跌下探至12575點　

最快10/7登台！TOYOTA跨界神車Corolla Cross左駕版菲律賓現身

野餐就是要拍美照！擺拍掌握6訣竅　人像、食物都質感爆棚

加州史上第2、3大野火同時發生！　24處火場肆虐…「乾燥雷電風暴」還在後頭

莫彩曦「Airbnb訂房遭詐騙10萬」　拍片開箱豪宅..屋主開門傻眼：這是私人住宅

傷害和解案「20輛車包圍派出所」　枋寮警出動快打強勢驅離

LIVE／陳其邁回來了！宣誓就職高雄市長　「2年拚4年」市政重開機

慘！紅襪吞本季第20敗　並列天使全聯盟輸最多球隊

樸實老農被綁票！歹徒開3億天價贖金藏驚人內幕　「火車上丟包」成關鍵

月薪沒4萬「禁寫面議」還是一堆違規！　新規上路20個月只抓14件

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻

心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

國道火燒車　3人奔逃下秒車頭全燒

曳引車「內側車道右轉」輾斃祖孫　駕駛判1年8月

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

即／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」

人夫引《還珠》深情告白　小三賠30萬

剛關出來沒在怕！　前科男囂張K警放炮

桃園苦情女攔車…下秒抓窗「掛車身拖數公尺」

他殺死情敵法庭表演悔過　更一審改重判無期

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

彰化男打1922同意採檢　指揮中心否認

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面