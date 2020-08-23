倒掉午餐3次就炒魷魚！上海公司「不爽女員工挑食」硬推新規

▲大陸整治浪費食物亂象，餐飲業者積極響應。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平近日指示整治「餐飲浪費」問題，上海一家公司隨即響應，規定員工若倒掉公司提供的免費午餐，一次將收到警告，三次將被辭退。不過，新規卻引起部分員工的不滿，認為入職簽訂的勞動合約並沒有相關條款，且每個人口味不同，身體偶爾也可能出狀況，公司以此為由將人辭退，相當不合理，有法律上的疑慮。

根據《觀察者網》報導，該間公司的相關負責人表示，會推出這樣的規定，是因為每個工作日，公司清點人數後外送午餐，卻每次都發現不少員工只選想吃的菜吃，剩下很大一部份都被丟棄，其中也包含白飯。

相關負責人指出，最令人無法接受的是，有的午餐幾乎動都沒有動過，甚至有員工領取後放在桌上三四天，最後壞掉丟進垃圾桶，「公司有不少年輕女員工，平時對飲食過分挑剔，為了有效制止浪費現象，公司領導作了上述規定。」

不過，公司的新規定卻引起了部分員工的不滿，認為入職前與公司簽訂的勞動合約沒有這樣的條款，且勞動法規也沒有相關的規定。

對此，勞動法專家認為，企業解除勞動合同法律有明確規定，規定之一就是員工嚴重違反企業規章制度，員工浪費糧食行為是否屬於嚴重違紀，需由企業規章制度確定且符合常理。

專家還說，員工浪費食物屬於個人道德範疇，與勞動紀律關聯度不大，公司以「浪費糧食」為由開除員工是不合法的，應該採取其他方式加強內部管理，而不能以簡單、粗暴方式處理問題，「擅自開除員工，缺乏制度依據和法律依據，存在違法風險。」

另外，也有大陸網友認為，公司不希望員工浪費食物並沒有問題，但比起動不動用辭退來威脅人，其實還有很多更聰明的方式，比如將免費的午餐折現、改成自行打菜，或是酌收少許的費用，都可以更好的解決問題，皆大歡喜。