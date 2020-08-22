陸起草「宴席節約規範」　設「專業點菜師」禁誘顧客點太多

▲習近平日前指示整治餐飲浪費行為。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部為落實大陸國家主席習近平對制止餐飲浪費行為的指示，近日與中國烹飪協會起草「宴席節約服務規範」，提倡設立「專業點菜師」，並要求服務人員對顧客提出的需求保持倡導節約的正確引導，在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。

大陸商務部21日晚間對「宴席節約服務規範」公開徵求意見，適用涵蓋各類大眾餐飲及中高檔餐飲服務單位，包含飯莊、酒家、酒樓、餐館（含飯店、賓館、酒店內的餐廳）等。

▼大陸各餐廳都擺出了節約食物的警語。（圖／CFP）

規範中提到，餐飲服務單位在宴席營銷或組織活動中，應堅持「厲行節約，反對浪費」，倡導綠色生活的服務理念，引導顧客形成適度節約、綠色低碳、文明健康的用餐習慣，依據顧客數量和菜品重量主動提醒適度點餐。

規範中明列，餐飲服務單位應在宴席菜單備註單個菜品主材重量，對服務員進行點菜培訓，對每個宴席套餐提出食用人數的建議，並提倡設立「專業點菜師」。

規範中提到，餐飲服務單位在大型宴席服務中，根據宴席實際人數科學合理安排座位，避免造成浪費，並允許顧客將未使用的預定桌數免費改期使用。

規範中明列，餐飲服務單位應堅持文明經商、誠信經營、價格公道，不宜設置「最低消費」，應向顧客明示所有服務項目和收費標準，不得在明示的價格外增加收費，應提供與收費標準相符的服務及發票。

規範中提到，餐飲服務單位在宴席主持詞、祝福語等設計過程中，可加入「節約消費」、「減少浪費」等內容，並主動向顧客宣講。

規範中也強調，宴席服務人員應具備真誠守信、一絲不苟的職業素養，對顧客提出的服務需求認真履責，時刻保持倡導節約的正確引導，在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。