習近平要求對「浪費餐飲」立法　營造「浪費可恥、節約為榮」氛圍

▲習近平譴責餐飲浪費行為，要求加強立法制止。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平近日表示，要加強立法制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，「餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。」

大陸官媒《新華社》11日報導，習近平對餐飲浪費行為作出指示，他指出，儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，「今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘。」

習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為，「要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。」

報導提到，習近平一直高度重視糧食安全和提倡「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多次強調要制止餐飲浪費行為，並在2013年1月就作出重要指示，要求厲行節約、反對浪費。

報導指出，此後，習近平又多次作出重要指示，要求以剛性的制度約束、嚴格的制度執行、強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制，切實遏制公款消費中的各種違規違紀違法現象，並針對部分學校存在食物浪費和學生節儉意識缺乏的問題，對切實加強引導和管理，培養學生勤儉節約良好美德等提出明確要求。

報導提到，中共十八大以來，各地區各部門貫徹落實習近平重要指示精神，推出相關文件、開展「光盤行動」等措施，大力整治浪費之風，「舌尖上的浪費」現象有所改觀，特別是群眾反映強烈的公款餐飲浪費行為得到有效遏制。

報導指出，不過，一些地方餐飲浪費現象仍然存在，有關部門正在貫徹落實習近平重要指示精神，制定實施更有力的舉措，推動全社會深入推進制止餐飲浪費工作。