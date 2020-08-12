習近平指示：堅決制止餐飲浪費！　浪費現象「觸目驚心」、「令人痛心」

▲習近平透過官媒指示，堅決制止餐飲浪費行為。（圖／新華社）



記者林彥臣／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對制止餐飲浪費行為作出重要指示。他指出，餐飲浪費現象，觸目驚心、令人痛心！「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。相關的重要指示，也透過了大陸官媒《人民日報》，向所有民眾宣達。

根據大陸官媒《人民日報》報導，習近平指出，「儘管我國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘」。

習近平一直高度重視糧食安全和提倡「厲行節約」、「反對浪費」的社會風尚，多次強調要製止餐飲浪費行為。2013年1月，習近平就作出重要指示，要求厲行節約、反對浪費。

此後，習近平又多次作出重要指示，要求以剛性的制度約束、嚴格的製度執行、強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制，切實遏制公款消費中的各種違規違紀違法現象，並針對部分學校存在食物浪費和學生節儉意識缺乏的問題，對切實加強引導和管理，培養學生勤儉節約良好美德等提出明確要求。

報導中強調，黨的十八大以來，各地區各部門貫徹落實習近平重要指示精神，採取出台相關文件、開展「光盤行動」等措施，大力整治浪費之風，「舌尖上的浪費」現像有所改觀，特別是群眾反映強烈的公款餐飲浪費行為得到有效遏制。同時，一些地方餐飲浪費現象仍然存在，有關部門正在貫徹落實習近平重要指示精神，制定實施更有力的舉措，推動全社會深入推進制止餐飲浪費工作。

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