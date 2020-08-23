全國最矮！7.9米蘇澳燈塔近百年歷史　可望成宜蘭縣定古蹟

▲具文資價值被宜蘭文化局建議提報列為宜蘭縣定古蹟，高7.9公尺全國最矮的蘇澳燈塔。（宜蘭縣文化局提供。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

位於蘇澳軍事管制區內有，近百年歷史高僅7.9公尺，全國最矮的蘇澳燈塔，宜蘭文化局日前往現場勘查，認為燈塔具有歷史、藝術、科學等價值，如經主管機關同意提報，經審議等程序，蘇澳燈塔最快在半年後，將可宜蘭縣定古蹟。航港局說，會按照文化局的建議來整修，也會配合文化局提報為文化資產。

白色蘇澳燈塔，1927年建於蘇澳軍港最東側岬角，目前由交通部航港局管轄，因燈塔位於蘇澳港軍事管制區內，外人難窺探其貌，而航港局近期整修蘇澳燈塔，因公有建築的蘇澳燈塔超過50年歷史須文資評估，宜蘭文化局與專家日前現勘，認為從歷史意義、燈塔高度等因素評斷，具有文資價值。

宜蘭文化局表示，蘇澳燈塔，設有水晶燈光，高度只有2層，造型也是少見的四方形燈塔，雖然歷史將近百年，但燈塔還有在運作，文資委員勘查後，呼籲航港局應該要提報燈塔為文化資產。

宜蘭文化局指出，蘇澳燈塔具有文資價值，但燈塔的住宿、辦公值班空間不具文資價值，但可列為再利用的必要設施，以整修為原則。

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