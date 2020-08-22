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恆春鎮長補選號稱2020年最後一次選舉　民進黨陳文弘宣布當選

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▲屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的陳文弘當 選 。（圖／民進黨屏東縣黨部主委許展維縣議員提供攝）

▲屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的陳文弘當選 。（圖／民進黨屏東縣黨部主委許展維縣議員提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

被稱為2020年最後一場選舉的「恆春鎮長補選」，有5人登記參選，競爭激烈，22日進行投開票作業，雖巴威颱風帶來大雨，選民投票踴躍；民進黨候選人陳文弘下午5點自行宣布當選，估以4700餘票拿下鎮長寶座，讓支持者欣喜若狂。

▲屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的陳文弘當 選 。（圖／民進黨屏東縣黨部主委許展維縣議員提供攝）

▲▼許展維陪同陳文弘拜票。

▲屏東縣恆春鎮長補選，民進黨提名的陳文弘當 選 。（圖／民進黨屏東縣黨部主委許展維縣議員提供攝）

無黨籍屏東縣恆春鎮前鎮長長盧玉棟上月27日判決當選無效定讞，由於任期還有兩年多，縣選委會進行補選，共有現任民進黨縣議員陳文弘、國民黨前縣議員張榮志、恆春鎮代會副主席陳進興以及書店老闆娘郭德慧及補教老師王迎曦5人登記參選。

無黨籍前屏東縣恆春鎮長盧玉棟上月27日判決當選無效定讞，補選共有5名候選人參與，分別是現任民進黨縣議員陳文弘、國民黨前縣議員張榮志、恆春鎮代會副主席陳進興以及書店老闆娘郭德慧及補教老師王迎曦。

今天進行投開投票作業，由於競爭相當激烈，受支持者踴躍出來投票，下午5時，陳文弘自估獲4723票，5點便自行宣布當選。他說，陳文弘表示，「高興只要一下子，接著希望鎮民全力監督，執政不行就該無情淘汰他，希望鎮民盡量反映鎮政需要改善的地方」。

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