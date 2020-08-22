估中國2030年GDP超美　林毅夫：美國想打壓就不容易

▲林毅夫 。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近日中美關係激化，外界認為美國總統川普意在打壓中國發展。對此，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在近日發表的報告中指出，到2030年，中國的經濟規模將超過美國，成為世界第一大經濟體。「在這一基礎上，如果中國繼續開放，美國想要打壓中國就不容易。」

林毅夫原名林正義，後改林正誼，後再改為林毅夫，為台灣宜蘭人，1979年當兵時從金門到廈門投共，成為定居北京的經濟學家。他19日於北京大學一場活動，進行題為「新冠肺炎疫情與中美摩擦雙重背景下的中國經濟發展」的報告時，做出上述表示。

▲林毅夫曾於大陸全國政協十三屆二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議時，代表無黨派人士界作大會發言。（圖／翻攝自《新華社》）

對於川普對中國產品加徵關稅、以貿易逆差為由打壓，林毅夫認為，美國這麼做「項莊舞劍意在沛公」，貿易逆差只是一個藉口，美國是為了抑制中國的發展。他說，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起​​威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國，就像以前美國打壓蘇聯。

「疫情總會過去，對中國影響更長遠的因素是中美摩擦。」對於中國該如何應對，林毅夫表示，最重要的是保持定力，繼續利用發展空間和潛力，繼續深化改革開放。「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己。」

林毅夫還提到，中國還有8%的增長潛力，預計未來十年，即到2030年，GDP平均實現每年5%-6%的成長是可能的，在此之下，2025年前後，中國人均GDP可以超過12700美元，為高收入國家，到2030年，中國總體經濟規模將超過美國，成為世界第一大經濟體。

他認為，在這一基礎上，如果中國繼續開放，美國想要打壓中國就不容易，因為中國作為全世界最具影響力的市場，其他國家和其企業也會充分利用中國市場，因中國的發展而發展。

林毅夫進一步表示，當中國人均GDP達到美國的一半時，美國的霸權主義可能才會停止，到時候有3.5億人口的京津冀、東南沿海、中西部的重要城市，人均GDP將會與美國相當，代表這些城市的產業技術達到與美國相同的水準，美國的技術優勢消失。「這一時間節點大概是在中國第二個百年目標實現時，即2050年。」

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