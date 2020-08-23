圖／加州野火奪6命「更多閃電將來襲」加劇危機！　下一步燒向酒莊城鎮

▲加州森林防火廳說，上週閃電風暴襲擊以來，大火造成6人喪生，近700棟建物焚毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社沙加緬度22日綜合外電報導

20餘處大規模野火今天持續延燒加州部分地區，加州森林防火廳（Cal Fire）表示，這與高溫與閃電襲擊有關，包括昨天劈了100次。

路透社報導，加州森林防火廳說，上週閃電風暴襲擊以來，大火造成6人喪生，近700棟建物焚毀；州內野火已燒毀約40萬公頃的土地。

加州森林防火廳在社群網站推特（Twitter）寫說，明天至25日預料還會有更多閃電，大家務必保持警覺，備好撤離計畫。

野火正威脅著舊金山灣區（San Francisco Bay Area）部分地區、加州大學聖克魯斯分校（University of California at Santa Cruz）附近林區，以及舊金山與加州首府沙加緬度（Sacramento）之間的大片土地。

加州森林防火廳今天說，已在大火地區部署近1萬4000名消防隊員，但規模最大的幾處野火控制情況有限，州府已指示所屬單位加派人手，並要求其他州府增援。

弗雷斯諾市（Fresno）消防大隊長崔西（Jay Tracy）表示，在5個郡燒掉12.7萬公頃土地、加州史上規模第二大的「LNU大火」（LNU fire complex），南端火勢控制已趨好轉，但預料風勢將助長火勢向西北推進，燒向酒莊城鎮希爾茲堡（Healdsburg）以及根恩維爾（Guernville）。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天表示，州內大大小小野火共560處，並說：「我們很多很多年沒見過這類情況。」

法新社報導，大火已造成多人傷亡，但許多居民仍拒絕依疏散令撤離家園。納帕（Napa）一名68歲民眾告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）說：「留在原處，起碼還知道發生什麼事。」

自然保護區也遭大火祝融。有著超過500年以上歷史紅杉的「大盆地紅杉州立公園」（Big Basin Redwoods State Park），園區受災面積廣大，園方表示，部分歷史性建築也已遭大火焚毀。