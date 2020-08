圖／加州野火奪6命「更多閃電將來襲」加劇危機！　下一步燒向酒莊城鎮

▲加州森林防火廳說,上週閃電風暴襲擊以來,大火造成6人喪生,近700棟建物焚毀。(圖/達志影像/美聯社,下同)

文/中央社沙加緬度22日綜合外電報導

20餘處大規模野火今天持續延燒加州部分地區,加州森林防火廳(Cal Fire)表示,這與高溫與閃電襲擊有關,包括昨天劈了100次。

路透社報導,加州森林防火廳說,上週閃電風暴襲擊以來,大火造成6人喪生,近700棟建物焚毀;州內野火已燒毀約40萬公頃的土地。

加州森林防火廳在社群網站推特(Twitter)寫說,明天至25日預料還會有更多閃電,大家務必保持警覺,備好撤離計畫。

野火正威脅著舊金山灣區(San Francisco Bay Area)部分地區、加州大學聖克魯斯分校(University of California at Santa Cruz)附近林區,以及舊金山與加州首府沙加緬度(Sacramento)之間的大片土地。

加州森林防火廳今天說,已在大火地區部署近1萬4000名消防隊員,但規模最大的幾處野火控制情況有限,州府已指示所屬單位加派人手,並要求其他州府增援。

弗雷斯諾市(Fresno)消防大隊長崔西(Jay Tracy)表示,在5個郡燒掉12.7萬公頃土地、加州史上規模第二大的「LNU大火」(LNU fire complex),南端火勢控制已趨好轉,但預料風勢將助長火勢向西北推進,燒向酒莊城鎮希爾茲堡(Healdsburg)以及根恩維爾(Guernville)。

加州州長紐松(Gavin Newsom)昨天表示,州內大大小小野火共560處,並說:「我們很多很多年沒見過這類情況。」

法新社報導,大火已造成多人傷亡,但許多居民仍拒絕依疏散令撤離家園。納帕(Napa)一名68歲民眾告訴「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)說:「留在原處,起碼還知道發生什麼事。」

自然保護區也遭大火祝融。有著超過500年以上歷史紅杉的「大盆地紅杉州立公園」(Big Basin Redwoods State Park),園區受災面積廣大,園方表示,部分歷史性建築也已遭大火焚毀。

We will be live streaming the daily operational briefing at 7am. You will hear in-depth details from the people who are in charge of suppressing the #CZULightningComplex pic.twitter.com/tms7sLheRW