川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

▲川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普的姪女瑪麗（Mary Trump）7月出版回憶錄《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》，書中不但大爆家族秘辛，更寫下川普黑歷史，引發外界熱議。如今瑪麗獨家公開自己偷錄姑姑、也就是川普胞姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）私下痛罵川普的錄音檔。瑪麗安在音檔中痛批，川普是個不讀書又沒原則的人，而且還「謊話連篇」。

根據《華盛頓郵報》報導，瑪麗在2018年偷偷錄下了現年83歲的瑪麗安批評胞弟川普的言論。瑪麗所提供的秘密音檔長達15個小時，在音檔中，瑪麗安稱川普「極其虛偽」，並批評他「非常殘忍」，因為他堅持推動讓兒童與家人被迫分離的強硬移民政策。瑪麗安在音檔中說，「這一切都是假象，是虛偽和殘忍。唐納德（指川普）很殘忍。」

瑪麗安更大爆，川普根本不讀書，他的5家公司破產全都是他自己害的。她還說，川普花錢找槍手幫他代考SAT（美國學術能力測驗，類似大學入學考試），才得以考上賓夕法尼亞大學（UPenn）的華頓商學院（Wharton School）。事實上，瑪麗在回憶錄《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man）中就曾寫道，川普曾付錢給一個叫做喬（Joe Shapiro）的朋友，要求代考SAT，如今錄音檔曝光，也讓她的爆料增加了可信度。

此外，瑪麗安稱，川普毫無原則，只顧著採取政治行動，藉以吸引他的支持者。她還說，川普在擔任總統的期間一直在說謊，是一個不可信的人。她同時也批評川普，過度使用社交軟體。

從幾段錄音檔中可以感受到川普與瑪麗安之間已經沒有感情，瑪麗安甚至在其中一段錄音檔中坦承，兩人因為父親遺囑產生分歧，已經兩年沒有說過話了。據悉，川普上週在白宮為病逝的胞弟羅伯特舉辦葬禮，但瑪麗安並未出席。