川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

▲川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普的姪女瑪麗(Mary Trump)7月出版回憶錄《永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人》,書中不但大爆家族秘辛,更寫下川普黑歷史,引發外界熱議。如今瑪麗獨家公開自己偷錄姑姑、也就是川普胞姊瑪麗安(Maryanne Trump Barry)私下痛罵川普的錄音檔。瑪麗安在音檔中痛批,川普是個不讀書又沒原則的人,而且還「謊話連篇」。

根據《華盛頓郵報》報導,瑪麗在2018年偷偷錄下了現年83歲的瑪麗安批評胞弟川普的言論。瑪麗所提供的秘密音檔長達15個小時,在音檔中,瑪麗安稱川普「極其虛偽」,並批評他「非常殘忍」,因為他堅持推動讓兒童與家人被迫分離的強硬移民政策。瑪麗安在音檔中說,「這一切都是假象,是虛偽和殘忍。唐納德(指川普)很殘忍。」

瑪麗安更大爆,川普根本不讀書,他的5家公司破產全都是他自己害的。她還說,川普花錢找槍手幫他代考SAT(美國學術能力測驗,類似大學入學考試),才得以考上賓夕法尼亞大學(UPenn)的華頓商學院(Wharton School)。事實上,瑪麗在回憶錄《永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man)中就曾寫道,川普曾付錢給一個叫做喬(Joe Shapiro)的朋友,要求代考SAT,如今錄音檔曝光,也讓她的爆料增加了可信度。

此外,瑪麗安稱,川普毫無原則,只顧著採取政治行動,藉以吸引他的支持者。她還說,川普在擔任總統的期間一直在說謊,是一個不可信的人。她同時也批評川普,過度使用社交軟體。

從幾段錄音檔中可以感受到川普與瑪麗安之間已經沒有感情,瑪麗安甚至在其中一段錄音檔中坦承,兩人因為父親遺囑產生分歧,已經兩年沒有說過話了。據悉,川普上週在白宮為病逝的胞弟羅伯特舉辦葬禮,但瑪麗安並未出席。