蔡英文赴金門追悼823砲戰將士　AIT處長酈英傑首次到場追思

▲▼總統蔡英文、AIT處長追思823殉職將士。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日上午赴金門主持八二三砲戰62週年公祭暨追思活動，為當年殉國將士們上香、獻花；而美國在台協會（AIT）處長酈英傑也首次到金門出席追思活動。

金防部表示，本次活動首先由蔡英文偕同參戰將士、遺族代表、政府官員及三軍官兵代表，至太武山公墓忠烈殿為已故革命先烈致祭；隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣公亡將士追思活動，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對前人的追思與感念。

此外，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國精神，金防部於活動前一日，安排戰地巡禮，藉由帶領參戰將士及遺族代表參訪八二三戰史館及和平紀念園區，重遊戰地憶當年，喚起昔日光榮回憶；晚間更由陸軍司令陳寶餘上將主持歡迎晚宴，表彰他們對國家的愛國情操，並凝聚國人對全民國防的共識，達到全民國防目標。

金防部表示，回顧戰史，共軍在民國47年8月23日傍晚，對我金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三砲戰」，當年中共企圖以優勢密集火力，一舉擊潰我金門防線，但在全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」的堅持下，徹底粉碎中共「解放臺灣」的美夢，更讓全世界看見我國誓死捍衛國家主權及自由民主的決心，不但創造國軍戰史上光榮的一頁，更為國家奠基安定繁榮與臺海長期的和平發展。



金防部指出，62年前的「八二三戰役」因為全體將士用命，以堅定抗敵意志，沉著應對奮戰到底，方能粉碎敵人進犯野心。展望未來，本部將持續秉持「團結一致、堅忍不拔」的「八二三精神」，以「從嚴、從難」原則，戮力達成「防衛固守、重層嚇阻」目標，持續勤訓精練，建構堅實戰力，成為捍衛國家安全最堅強的後盾。

▼總統蔡英文、AIT處長追思823殉職將士。（圖／記者陶本和攝）

