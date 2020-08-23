新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

▲長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如演講。（圖／翻攝自台灣微生物學會）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，之前也有學者提出「免疫護照」，主要是經過檢測證明身上沒病毒即可趴趴走的概念。但有學者認為免疫保護力能不能長期還不一定，根據目前的情況來看，保護力應該只有半年。

台大今（23）舉辦「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢測研討會」，包括台大教授詹長權、陳秀熙，台灣感染科專家李秉穎、疾管署副署長莊人祥、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如等學者都一同出席，由於參與名單包含普篩兩派不同意見，外界也相當關注會激起怎樣的火花。

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首位演講者施信如特別討論了「免疫護照」的概念，她指出，感染者康復後會產生保護性抗體，避免再次感染，但其實目前並不確定是否真的可以避免二次感染，另一個值得注意的是「免疫保護力是否可以維持長久」，根據目前已知的情況來看，1月份確診的患者，至少半年後還存有中和抗體。

不過現在各國都早已傳出新冠病毒變異，施信如也進一步談到，現在新型冠狀病毒的變異不太會改變抗原性，不過無法知道未來是否會改變，就算產生中和抗體，能不能去應付未來可能的變異還不知道。另外，現在還存有偽陽性和偽陰性的問題，實驗室是否可以降低這兩種狀況相當重要，因此就算拿到免染證明，也要觀察一陣子，去確定真的不會再被感染。

施信如強調，過去的SARS疫情很快就消失了，不過新型冠狀病毒很難說，因為現在感染人數高達2千多萬人，未來也很有可能像流感或是幾年就需要換一次疫苗。