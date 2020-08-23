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入境篩檢、普篩爭不停！「兩派專家」正面交鋒　莊人祥：希望大家點到為止

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▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，台灣近期仍持續有零星境外移入個案。（圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，要不要實施「入境篩檢或國內普篩」是專家爭論不休的議題。除了台大公衛學院副院長陳秀熙和感染科專家李秉穎兩派意見等學者出席在台大舉辦的「新型冠狀病毒檢測研討會」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也受邀參與。他開場致詞時也笑說，外界認為今天是「823砲戰」，還是希望大家能點到為止，針對政策提出解方。

近日彰化衛生局針對無症狀者做篩檢的問題，讓普篩、入境篩檢再度熱烈被討論，陳秀熙認為台灣應該做兩次篩檢和5天居家檢疫，此方式可找出99%的感染者。但李秉穎則認為沒有必要實施入境篩檢或普篩。

請繼續往下閱讀...

李秉穎之前就用「冰島」舉例，冰島就是封得很好之後放鬆，就入境普篩然後放行，接著就有足球選手感染，流行曲線就馬上上升，它不可能無症狀傳無症狀，然後就馬上上升。他認為「台灣沒有病毒」；而針對彰化所謂的「精準篩檢」，李秉穎更直說是「篩很多才找到一人，是亂槍打鳥」。

今（23）日台灣微生物醫學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會、台灣長期照顧感染預防暨控制學會等團體，也一起舉辦新冠病毒檢測研討會，外界都相當關注持不同意見的專家，在會中會有什麼討論火花，甚至有人笑稱今天研討會是「823砲戰」。

莊人祥致詞時指出，這次疫情指揮中心除了正確阻絕，更進行及部署相關檢驗，第一時間也研發核酸檢測（PCR）方法，並積極擴充檢驗量能，目前全台包括離島等各縣市總共有65家檢驗機構，一天檢驗量能可達7,400件，現在仍持續擴增檢驗量能及網絡。

莊人祥也笑說，自己其實相當期待這場研討會，今天演講者都是「重量級」，討論的議題也很重要；至於外界稱這場座談會是「823砲戰」，他則幽默直說「希望大家能點到為止，針對對政策能提出解方，也對全國各級醫療醫師、檢驗機構的檢驗國家隊，致上最高敬意，希望在大家努力之下，未來可以把疫情控制下來。」

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