地表最強廢片！網紅鏡頭前發呆2小時「只眨眼360下」...竟吸近300萬人朝聖

▲印尼一名男YouTuber發呆2小時，竟獲超高觀看數。（圖／翻攝自YouTube／ sobat miskin official）

圖文／CTWANT

發呆2個小時是什麼概念？印度網紅上月發布了一支影片，在2小時20分過程中，完全沒做任何事情，只坐在那「發呆」，結果流量居然在短短幾天就突破了289萬，比過去他辛苦拍片的成績還要好。不過，有網友比他更無聊，竟算了他眨眼幾次。

這名印度網紅常在個人頻道「sobat miskin official」發表試吃東西、實驗等各類型影片，不過成效都沒有很好，流量幾乎很少超過萬人觀看。近日他突發奇想，乾脆什麼都不做，就發呆給大家看，貫徹超廢精神。

結果迴響超熱烈，影片自7月10日上傳至今，已有288萬人次觀看，許多網友紛紛留言「雖然影片有夠廢，但很療癒」、「看著看著也想睡了」、「被騙了，還以為會有恐怖畫面跑出」。甚至有很閒的網友算出，網紅共眨眼了至少360次。

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