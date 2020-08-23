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前輪離地超驚險！台中超狂阿伯「馴馬式」拉龍頭　堅持腳不落地彈跳全程

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▲阿伯堅持腳不能落地。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

▲前輪都已經離地了，阿伯仍堅持腳不落地。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前在台中的街頭上，撞見了對騎車超堅持的阿伯，整個場面荒唐又逗趣，因此他便把行車紀錄器所拍攝的畫面PO上網。從影片中可以發現，這名阿伯騎車時，一直不願讓雙腳落地，整個車身明明已經多次搖搖晃晃，但他仍緊抓龍頭，堅持靠著平衡感繼續往前騎行。

一名網友在臉書粉專「黑色豪門企業」上，PO出了行車紀錄器所拍攝的影片，畫面中的阿伯當時騎在台中龍井區的遊園南路上，而原PO就一直跟在後頭，並看見對方「堅持」走出自己的路。

請繼續往下閱讀...

從影片中可以見得，這名阿伯在過第一個紅綠燈時，明明前輪已經完全離地，但他仍堅持不讓雙腳落地，全靠自己的平衡感控制車身；接著來到第二個紅綠燈時，阿伯不斷上下彈著自己的摩托車，歪歪斜斜的往前騎，好幾次都快要失衡，但他仍趕緊把車又拉回來。

▲阿伯堅持腳不能落地。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

▲阿伯堅持從兩台車的縫隙間鑽過去。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

影片的最後，阿伯也騎到了第三個有紅綠燈的路口，當時馬路上停著一輛貨車和一輛機車，不過阿伯仍「堅持」要往兩台車的縫隙鑽，直到一旁的騎士將後照鏡稍微移開，他才終於滿意的用腳邊挪邊往前騎。而後阿伯也再度拉起前輪，用自己的方式向前衝。

不少網友看到影片後，紛紛留言回應，「堅持不落地」、「不老騎士」、「小屁孩經過多年後，變成了老屁孩」、「誰說老了不中用，尬掐（軋車）啊」、「雖然沒看到想要的結局，但阿伯的精神值得肯定」、「可能是40年前路考官有提醒他，腳落地1次扣16分」、「公共危險、闖紅燈、壓線」。

另外也有眼尖網友發現，幾年前也曾有一個阿伯如此堅持，「跟N年前一個阿伯好像，也是堅持不落地，是不是同一人啊」、「這個阿伯至少練10年了吧，記得國中還高中就看過他的影片了」。而2016年一則影片的阿伯車牌與此次掀起轟動的阿伯車牌正巧一模一樣，因此推斷很可能是同一人。

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