高雄最需要改善的是什麼？在地推「一塊手印」要挖掉：恥辱為什麼要留

▲高雄市前市長韓國瑜留下的手印。（圖／CTWANT提供）

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高雄市長補選本月15日順利落幕，民進黨候選人陳其邁以超過67萬票橫掃藍白兩黨大勝，成功替綠營收夫失土。對此，發動罷韓投票的公民團體「Wecare高雄」在臉書發文提問「重新啟動的高雄，最需要馬上改善的是什麼？」問題吸引大批網友回應，其中獲得最多在地人讚聲的竟然是前市長韓國瑜的「手印」。

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陳其邁在這次補選以67萬多票勝出，大勝國民黨候選人李眉蓁的24萬多票，以及民眾黨候選人吳益政的3萬多票；陳其邁發表勝選感言時提到，他就職後的目標是「市政重開機」、「兩年拚四年」，並提出四大優先，包括產業轉型、增加就業、交通建設，、解決空氣污染，宣示讓高雄重返榮耀。