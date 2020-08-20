高雄最需要改善的是什麼？在地推「一塊手印」要挖掉：恥辱為什麼要留

▲高雄市前市長韓國瑜留下的手印。（圖／CTWANT提供）
圖、文／CTWANT
高雄市長補選本月15日順利落幕，民進黨候選人陳其邁以超過67萬票橫掃藍白兩黨大勝，成功替綠營收夫失土。對此，發動罷韓投票的公民團體「Wecare高雄」在臉書發文提問「重新啟動的高雄，最需要馬上改善的是什麼？」問題吸引大批網友回應，其中獲得最多在地人讚聲的竟然是前市長韓國瑜的「手印」。
陳其邁在這次補選以67萬多票勝出，大勝國民黨候選人李眉蓁的24萬多票，以及民眾黨候選人吳益政的3萬多票；陳其邁發表勝選感言時提到，他就職後的目標是「市政重開機」、「兩年拚四年」，並提出四大優先，包括產業轉型、增加就業、交通建設，、解決空氣污染，宣示讓高雄重返榮耀。
另一方面，「Wecare高雄」也在臉書粉專發文提問，指「重新啟動的高雄，大家覺得最需要馬上改善的是什麼？」貼文引發討論，短短16小時就吸引超過4000人按讚，部分網友也提出意見，「那些拆掉很久的高架橋路段及已填平的中華地下道路段，真心覺得周邊施工也太久了」、「改善空汙、增加綠地、別再把樹木修剪到光禿禿」。 值得一提的是，所有建議中反應最熱烈的就是拆除「韓國瑜手印」；不少高雄人直言「被罷掉當然要挖掉」、「挖起來拍賣，韓粉會高價買回，回補巿庫」、「既然這是恥辱，為什麼要留在高雄，當然越快處理掉越好」。據了解，韓國瑜就任高雄市長後為了拚觀光，在愛河畔打造「手印星光大道」，並留下自己的手印。 延伸閱讀
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另一方面，「Wecare高雄」也在臉書粉專發文提問，指「重新啟動的高雄，大家覺得最需要馬上改善的是什麼？」貼文引發討論，短短16小時就吸引超過4000人按讚，部分網友也提出意見，「那些拆掉很久的高架橋路段及已填平的中華地下道路段，真心覺得周邊施工也太久了」、「改善空汙、增加綠地、別再把樹木修剪到光禿禿」。
值得一提的是，所有建議中反應最熱烈的就是拆除「韓國瑜手印」；不少高雄人直言「被罷掉當然要挖掉」、「挖起來拍賣，韓粉會高價買回，回補巿庫」、「既然這是恥辱，為什麼要留在高雄，當然越快處理掉越好」。據了解，韓國瑜就任高雄市長後為了拚觀光，在愛河畔打造「手印星光大道」，並留下自己的手印。
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