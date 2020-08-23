「野生韓國瑜」抓到！一身黑現身170人聚會　網看照驚：更亮了...

▲韓國瑜22日現身陸軍官校同學會。（圖／翻攝自韓黑父母不崩潰臉書專頁）



記者曾羿翔／綜合報導



前高雄市長韓國瑜被罷免後，便鮮少現身在螢幕前，最近一次是為李眉蓁站台補選造勢。有臉書粉專22日就PO出野生韓國瑜照片，稱韓出席了陸軍官校聯同學會，一樣充滿開心的笑容。底下網友看見照片表示，「有沒有變胖不知道，可以確定頭頂更亮了」、「韓總就是懂得自娛娛人」、「真的很阿伯，穿衣品味要改一下，穿Polo衫就不要套西裝了，西裝大到像布袋」。

挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」22日晚間10點PO文表示，野生韓國瑜來了！韓市長今晚參加陸軍官校同學會。貼文還提到同學臉書發文內容，稱這場同學會約有170多人出席，大家爭相與韓國瑜合照，他不寂寞，很感人！而且當軍歌響起時，內心深深的愛國心油然而升，此時此景應該特有感觸！永遠不變的韓國瑜。

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）



照片可以看出，韓國瑜身穿黑西裝外套、黑褲。貼文也引起許多網友討論，有人就表示，「好久沒聽夜襲了，好懷念」、「懷念大進場」、「有點慶幸他此時此刻不需為了高雄淹大水被釘得滿頭包」、「長點肉了」、「還好他找回開朗、健康，不用再因為大小事被當沙包打了」。



韓國瑜自6月12日解職離開市府後， 就回雲林陪伴家人。據了解，韓國瑜下一次公開現身時間點會在23日上午，他將出席位於台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」。