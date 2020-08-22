獨／韓國瑜闊別2個月現身台北　823郝柏村追思會強碰朱立倫、江啟臣

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（資料照／實習記者方敬攝）

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長韓國瑜自6月12日解職離開市府後， 回到雲林陪伴家人。據了解，韓國瑜23日上午將出席位於台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」，這不僅是他在14日站台李眉蓁拋出「鵝蛋助孕說」後再次現身，更是他闊別政壇兩個月後，首次在台北參加公開活動。

根據主辦單位公布的名單，國民黨歷任主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、朱立倫及現任主席江啟臣都將出席「郝柏村追思會」。在商界部分，台積電董事長劉德音、潤泰集團總裁尹衍樑、前中央銀行總裁彭淮南也都會到場。軍方則有超過40位現役、退役將領出席。

國民黨歷經2020慘敗後，黨內盛傳韓國瑜將在明年挑戰黨主席，但「反韓」聲浪也不小，也有人支持政壇經驗豐富的朱立倫回鍋帶領國民黨。韓國瑜23日與黨內大老們談話、交談的一舉一動，料將成為媒體焦點。

不過，近韓人士表示，韓國瑜是眷村出生，參加「郝柏村追思會」是對軍人的緬懷，現階段並無重返政壇的念頭。

黨內人士則說，「韓流」特效藥已經失效，國民黨在重啟之路上，勢必得認清韓國瑜帶給國民黨的傷害，才有機會獲得人民信任，但江啟臣也要展現出改革成績，否則難免被認為過渡時期的黨主席。

此外，據了解，目前朱立倫持續走訪基層，但按兵不動，不會在此刻挑戰江啟臣的領導，且國民黨正值改革時期，朱立倫陣營認為此刻不是談論人事問題的時候，黨內現在最需要的團結。