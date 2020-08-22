華航「七夕專機」藏愛語！颱風攪局改飛香港　54對佳侶空中歡慶情人節

▲華航七夕專機可讓旅客寫下告白情話。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

為迎接即將到來的七夕情人節，中華航空限量推出「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，今日旅客搭乘CI-2099 「愛你久久」專機甜蜜航行，15:15由桃園機場起飛，因受天候影響，航線規劃往東方之珠-香港方向飛航一圈後於17:30返回。

華航推出七夕偽出國專機，原訂15:15分從桃園機場出發，航程行經石垣島、恆春、綠島及宜蘭，時間約2小時。受到颱風巴威影響，改飛往東方之珠-香港方向飛航一圈後於17:30返回。

請繼續往下閱讀...

華航這次與采盟免稅店合作，將第二航廈 D4 登機門精心打造為幸福情人大道，以象徵雙雙對對的甜蜜雙心圖示，指引54 對佳侶前往登機。華航為放閃情人製作「你是什麼星座？」、「我是為妳量身定做」等趣味情話手板，讓旅客爭相開心拍照打卡，並安排小提琴手現場為旅客演奏，添增不同於以往的浪漫氛圍。

▲華航七夕專機今日起飛。（圖／華航提供）

旅客李先生表示：「以前出差就常搭華航，這次參加華航七夕活動也很期待，跟老婆結婚40年了，讓我們老夫老妻也能浪漫一下！」

華航表示，每位搭機旅客可享用限定版機上空中下午茶，並獲得限量豪華商務艙盥洗包、比利時皇室御用巧克力GODIVA-經典金裝愛心巧克力及GODIVA門市雙人下午茶券。

華航另為旅客加碼準備機上小驚喜，每位旅客可拿到一份特製幸運餅乾，每塊幸運餅乾中隨機附上一張浪漫情話詩籤，並有三位幸運兒能帶走價值1580元的GODIVA禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。

華航CI-2099 航班為737-800機型的60周年彩繪機執飛，航程時間約2小時，從高空飽覽台灣風光，美食、美景與佳人三個願望一次滿足。抵達桃園後，旅客前往台北諾富特華航桃園機場飯店享用精緻情人晚餐，並可以優惠價入住一晚，超值享受五星級飯店服務。

▲搭乘華航七夕專機還可獲得許多精美贈品。（圖／華航提供）

搭機旅客享機上免稅品情人專屬限定套組77折，而沒有搭上微出國專機的旅客，也可以透過華航eMall為情人挑選禮物表達愛意。華航eMall將在8/25七夕情人節當天上午11點重新推出任天堂SWITCH套組，並有超值「任意加價購」，只要在華航eMall購買任何一件商品不限金額，即可加價購買電力加強版藍紅主機加上3種遊戲片的主機套組，一人限購一組。

此外，8/20-8/31於華航官方Facebook進行抽獎活動，只要到eMall挑選一件你最想得到的情人節禮物，截圖該商品頁並留言最想和情人去旅行的國家，即可參加抽獎。