悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

▲右圖遠處月台上疑似站了一個無頭人。

實習記者劉雪兒／綜合報導

每年8月13至16日是日本的「盂蘭盆節」(お盆休み)， 也就是我們俗稱農曆七月鬼門開，這段期間總會發生許多難以解釋的情況。日本一名愛好攝影的網友不小心拍到「詭異的畫面」，更恐怖的是，那黑影正向他靠近，嚇得他趕緊逃離現場，事後還拿出當時的照片，在推特分享說「自己絕對沒有修圖」。

根據日媒Ameba報導，網友＠obakegakichau近日搭乘東京地鐵千代田線時，發現月台周圍沒有人，於是拿起相機隨手一拍，當他審視自己剛剛拍的作品時，突然發現遠處站了一個人，而那個黑影向他移動，嚇得他來不及確認「身分」，趕緊逃離現場。

事後他還拿出原圖PO在推特上，證實自己並未修圖過，且補充說，雖然月台上有幾名乘客，不過他們一下車後，就往另外的轉乘口移動，照片吸引網友們的關注，短時間就有7.2萬人按讚。

網友紛紛表示，「好像還拿著公事包，該不會通勤鬼吧？」、「我一開始並不相信，直到我把照片調亮後，才發現那個黑影似乎少了頭部」、「一點也不意外，現在是中元節」、「附近有谷中靈園，在加上中元節到了，不是人的可能性很高，我之前有類似的經驗，不過『對方』之後就消失了」。