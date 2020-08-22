鵪鶉蛋包裝寫著「請享用健康生命」！網友不忍心吃：超有罪惡感

▲鵪鶉蛋的維生素B1是雞蛋的6倍，維生素B2是雞蛋的15倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

日本Twitter近期瘋傳一張鵪鶉蛋的包裝照片，包裝上有一隻鵪鶉，廣告文寫著「生命膠囊」及「請享用這個健康生命」等文句。網友坦言這種設計會讓人吃了有罪惡感，不過農場的負責人還是堅持自己想要表達的價值。

根據日媒withnews報導，一名網友在推特上PO了一張鵪鶉蛋包裝照片，並寫下「我不敢吃這個」。從照片顯示，包裝上有一隻健康、有活力的鵪鶉照片，文字寫著「命のカプセル」（生命膠囊）、「元気な命をまるごとどうぞ」（請享用這個健康的生命）。

網友們看到照片也覺得不忍心吃，紛紛留言表示「這樣的設計只會增加消費者們的罪惡感」，「毫無購買慾」、「就像鵪鶉媽在向你說，別吃我的蛋」。還有網友猜測廣告文句「生命膠囊」，是不是指那些鵪鶉蛋都是受精蛋。而這張鵪鶉蛋的照片在日本Twitter被瘋傳，貼文引來3.5萬個轉發和評論，還有人搜尋鵪鶉，說牠其實長得可愛。

照片在推特瘋傳後，日本媒體訪問了位於靜岡縣湖西市的「浜名湖ファーム」的農場老闆，老闆名叫近藤哲次，養了約6萬隻鵪鶉，每日的鵪鶉蛋產量約有4萬顆。

近藤哲次原本從事建築工作，婚後繼承了岳父的農場，在接受採訪時解釋，之所以會叫「生命膠囊」主要是因為，鵪鶉的成長必須依靠各種生物，且又將其餘的雞蛋連結在一起，是一種生命中的「循環」。

至於為什麼還要在包裝上附上「請享用這個健康的生命」，他解釋說，「如果不這樣做，那就不會令人影響深刻了，我已經做好了利弊的準備」，儘管如此還是希望更多人能夠培養被賦予生命的感覺，且還在農場進行了一次雞蛋收集工作，讓參與者可以實際與鵪鶉互動，如果覺得可愛還可以付錢買下當寵物養。

近藤哲次還補充說，受新冠肺炎影響的緣故，銷售量大幅下降，而這次因為包裝設計在推特上意外熱議，是一件非常鼓舞人心的事情，還強調說，自家的蛋沒有使用任何抗菌劑和激素藥物，可以保障消費者的安全，令人們吃得更健康。