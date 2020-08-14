夯到爆！星宇七夕偽出國完售　商務艙機位「13秒內賣光光」





▲最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空推出第二波「偽出國」航班，今日下午1點開賣。星宇航空表示，22日飛行的2航班均已完售，其中於KLOOK販售的商務艙機票，更是在13秒內銷售一空。

星宇航空表示，22日飛行的2航班均已完售，KLOOK平台機位銷售時間，分別為商務艙13秒、純飛行體驗60秒、情人雅座2分10秒、機加酒5分；另外可樂旅遊、雄獅、喜鴻、易遊網等平台，亦在5分鐘內全數售完。

請繼續往下閱讀...

星宇航空8月22日七夕類出國活動從航班號開始就甜蜜蜜，JX8025、JX8520分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音，JX8025中午11:00起飛，JX8520下午16:30起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。

星宇航空七夕雙機飛行體驗破格將部分原為一排3人的座位安排成情人雅座，並為所有旅客準備情人節限定迎賓禮，除最受飛機迷喜愛的星宇獨家撲克牌、A321neo飛行飄帶，也應景的加入浪漫小物：炆久之芯紅豆水、義大利Amedai巧克力，更難得的將星宇香Home in the Air製成居家體驗噴霧，木質調的香氣為浪漫的七夕約會增添溫暖優雅的氣息。





▲「比翼雙飛 七夕雙機」旅客可自高空欣賞台灣美景。（圖／星宇航空提供）

「愛的航程」自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8,000至15,000呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

「比翼雙飛」特別制定經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520，除此之外，星宇航空更推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座，讓情侶們能沈浸在只屬於兩人的空中浪漫時光，從報到櫃檯到機艙，有許多浪漫驚喜，讓行程處處充滿七夕情人節的粉紅氛圍。

▲星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」推出限量情人雅座套票。（圖／星宇航空提供）

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗更攜手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網等五家業者包裝多元的七夕浪漫機加酒行程，售價NT$17,520起，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同。

雙航班販售部分，JX8025 TPE-TPE 11:00-14:45，由KLOOK限定販售；JX8520 TPE-TPE 16:30-20:15，由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期、易遊網共同販售。經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520為單人票價，機加酒行程售價NT$17,520起為雙人價格。

▲航程中全艙等皆可觀賞空中電影院。（圖／星宇航空提供）

除各項七夕的應景安排，JX8025及JX8520的所有旅客皆可於當日獲得精美的搭機紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

旅客預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），星宇航空本次更提供預購限定的七夕限量商品，旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至béshopping免稅品預購網選購。因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

JX8025你愛我航班由KLOOK限定販售，航班於中午11:00起飛，特別請到姻緣專家——台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為不論情侶或是單身的旅客祈福並贈送香袋等姻緣加持小物。KLOOK本次也與知名飯店合作包裝一泊二食行程，售價NT$18,888起（含稅），經濟艙旅客可選擇台北晶華酒店、台北大倉久和飯店或台北香格里拉遠東國際大飯店，商務艙旅客則安排入住桃園大溪威斯汀酒店。

JX8520我愛你航班由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網協力販售，航班於下午16:30起飛，在一天之中最浪漫的時段飛行，帶旅客將絢麗的夕陽及夜景盡收眼底，候機室也將安排驚喜彩蛋活動。四家業者並與知名飯店合作，推出商務艙情人座、經濟艙情人雅座的雙人機加酒行程，售價NT$17,520起（含稅），搭配入住台北萬豪酒店、台北大直英迪格酒店或台北寒舍艾美酒店，在飯店享用精緻早餐，從早到晚與心愛的人黏在一起，度過難忘的七夕週末。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來