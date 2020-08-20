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出席議會備詢後再主持道安會報　盧秀燕：加強宣導晨運長輩防撞意外

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▲▼盧秀燕主持道安會報表示，加強宣導晨運長輩防撞意外。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持道安會報表示，加強宣導晨運長輩防撞意外。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日下午結束市議會備詢後，馬上又趕著主持道安會報，盧說，隨著高齡化社會到來，早晨運動卻發生車禍意外的長輩越來越多，因此她呼籲如何利用短片灌輸長輩們應穿著亮色衣物或是配戴反光飾品，避免類似憾事發生，實屬當務之急。

▲▼盧秀燕主持道安會報表示，加強宣導晨運長輩防撞意外。（圖／台中市政府提供）

全台高齡人口逐年增加，高齡者交通事故也有增多趨勢，其中以機車及步行為主，台中市政府邀請交通志工「路老師」在樂齡學習中心、長青學苑、關懷據點、偏鄉原民部落等場所，宣導安全過馬路、騎乘機車、自行車及搭乘大眾運輸等講題，提升長輩交通安全知能，減少交通事故發生。

盧秀燕建議，可以拍攝短片在LINE等社群平台轉傳，或是在地方公益頻道、地方鄰里治安座談會上播放影片，提醒長輩在晨起運動時，穿著亮色衣物、配戴反光飾品，甚至隨身攜帶手電筒。

台中市警察局交通警察大隊長林沐弘說明，台中市2020年1至7月高齡者事故肇因，以未依規定讓車（21%）最多，未注意車前狀態（18.5%）次之，倒車未依規定（7.4%)，因此應積極向高齡者宣導交通安全觀念。

教育局表示，為加強高齡者交通安全教育，邀請「路老師」在樂齡學習中心宣講，並依行政區、高齡者人口及事故特性分布規劃課程，包括高齡駕駛人駕照管理制度、交通設施認知、安全步行過馬路等；此外也深入各區公所、社區活動中心、關懷據點、觀光景點、宮廟教會及學校等宣講，今年度預計推動至少100場次，並將長青學苑納入宣講場域，拓展推廣層面。

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