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台中防疫超前部署　今年第二季5項經濟指標六都第1

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▲▼台中市長盧秀燕表示，由於市府防疫超前部署，今年第二季5項經濟指標六都第1。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市長盧秀燕表示，由於市府防疫超前部署，今年第二季5項經濟指標六都第1。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府19日召開今年度第1次經濟發展諮詢委員會，邀請產官學專家，以經濟、觀光旅遊及農業三大領域，探討「後疫情產業振興發展策略與方案」，市長盧秀燕表示，雖然受到疫情影響，但台中在防疫超前部署下仍然穩定成長，第二季公司行號家數及資本額等5項經濟指標，排名六都第1。

▲▼台中市長盧秀燕表示，由於市府防疫超前部署，今年第二季5項經濟指標六都第1。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，市府在疫情期間就進行許多準備，因此邁入後疫情時代，大數據顯示台中前景看好，例如網路媒體「DailyView網路溫度計」，調查六都振興加碼相關討論聲量，以台中市為最高，約為42%，市府努力行銷拚經濟、成效良好，期盼各界集思廣益、提供寶貴建言，達成「富市台中」。

副市長令狐榮達表示，經濟發展諮詢委員會是掌握經濟動態、廣納政策建議的機制，今年受疫情影響，全球經濟都面臨危機與轉機，國內疫情相對控制良好，台中更陸續推出紓困九箭、資金紓困協調窗口等政策，今年第二季公司5項經濟指標，包括公司登記家數成長數、家數成長率、資本額成長率、以及商業登記家數成長數、資本額成長數，台中均排名六都第1，顯見業界普遍看好台中發展前景。

經發局指出，目前統計投資台中的招商金額已超過1800億元，「台中購物節」也激發50多億元消費登錄金額，為振興打下良好基礎，未來將以補資金、拚升級、供用地、顧人才及拓商機五大面向，提出青年創業及中小企業貸款、補助研發費用、提供產業用地、人才培訓補助計畫、會展活動補助與市場拓銷等方案，協助業者掌握市場發展，帶動後疫情經濟。

觀旅局表示，為協助觀光業者走出困境，提出跨業行銷、異業結盟、職能升級等三大策略，強化專案合作、結合線上線下商品行銷、推動觀光公車等五大計畫，振興國旅觀光市場，以年底前團客及散客達100萬旅次為目標，可增加近50億元觀光產值。

農業局說明，國際疫情影響農產對外貿易，市府對內提出多元行銷通路，結合新型態媒體宣傳開發國內市場，對外則積極開拓外銷通路、辦理外銷輔導計畫發展新市場，此外，市府也輔導農民團體開發農特產加工品，增強農產競爭力。

出席經濟發展諮詢委員會還包括經發局長張峯源、工策會總幹事高禩翔、台中市總工會理事長吳桂森、台中市商業會理事長賴正庭、麗寶樂園副總經理王永豪、台中世界貿易中心總經理陳弘岳、日越國際公司董事長陳文欽、忠美家具工業公司董事長林山下、微程式資訊股份有限公司總經理吳騰彥、工業技術研究院執行長陳來勝、睿能創意副總郭錦程、拓凱實業發言人鄒國泰、宏全國際執行董事劉允彰、東海大學校長王茂駿等。

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