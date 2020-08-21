網路正妹主打「代操外匯平台」保證獲利！　2警「確認過眼神」...保住7萬

▲網路正妹透過通訊軟體結識男子，聲稱「代操投資平台」保證賺，警方瞄一眼「確認詐騙」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲報案，有民眾在銀行要提領鉅款，行員發覺有異報警，警方到場，男子表示在通訊軟體認識1名面容姣好的女子，聲稱有個投資外匯平台，男子才到銀行匯款，最後警方強調「這絕對是詐騙」。

警方調查，62歲的王姓男子，在8月初跑到銀行要匯款7萬元，行員發現男子匯款金額過大，且匯款帳號又位於境外，男子又不願透露匯款原因，於是通知大同分局建成派出所警員到場。

大同分局建成派出所警員李奕勳、姜秉誠到場，隨即詢問王姓男子，男子面對警方才坦承，在通訊軟體上認識1名面容姣好的女子，女子分享1個外匯投資平台，還聲稱可以賺大錢，讓男子不疑有他準備匯款。

該名女子還佯稱「只要把款項匯過來，就可以代為操作外匯投資平台」，甚至還可以獲利，警方一聽發現，「這根本就是詐騙」，隨即不斷勸導王姓男子，甚至提出案例告知王男。

最後王男才有所警覺，拒絕匯款以免受害，也將該名女子封鎖，除了感謝警方幫忙之外，也相當感謝行員的機警以及關懷提問，才讓自己保住了7萬元。

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