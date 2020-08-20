川普曝阿聯想買「F-35戰鬥機」　沙烏地將跟進與以色列建交

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



文／中央社

阿拉伯聯合大公國與以色列上週同意實現外交關係正常化，建立廣泛的新關係。美國總統川普今天說，他預期沙烏地阿拉伯將會跟進。

路透社報導，在白宮記者會上被問到是否認為沙烏地將會跟進時，川普說：「我是這麼認為。」

在川普居中斡旋下，阿聯與以色列達成協議，雙方同意實現關係全面正常化。根據協議，以色列同意停止兼併約旦河西岸占領區的計畫。這項協議也強化對抗區域強權伊朗的勢力，阿聯、以色列與美國都視伊朗為中東的主要威脅。

沙烏地外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）今天表示，沙烏地仍堅持在2002年阿拉伯和平倡議（2002 Arab Peace Initiative）的基礎上，與以色列發展和平關係。這是阿聯與以色列宣布達成建交協議後，沙烏地官方首度發表評論。

不承認以色列的沙烏地提出阿拉伯和平倡議，表明阿拉伯國家願意與以色列關係正常化，以換取巴勒斯坦建國、以色列完全撤出1967年占領的土地。

沙烏地表示，在以色列與巴勒斯坦簽署國際認可的和平協議前，沙烏地不會跟隨阿聯腳步與以色列建交。

川普稍早在記者會上稱以色列與阿聯協議是好的協議，又說「還有你不認為會跟進的國家也想跟進」。除了沙烏地之外，他沒有提到其他國家。

川普也說，阿聯有意購買洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-35戰鬥機。以色列空軍已使用F-35作戰。

川普說：「他們有錢，想要訂購一些F-35。」

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