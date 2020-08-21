80年來首度！　川普為弟弟在白宮舉行葬禮：我認為他應得的

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

羅伯特.川普（Robert Trump）在上周五（15日）因為之前跌倒而導致腦出血後去世，享壽71歲。據《ABC》報導，美國總統川普計畫今天（21日）在白宮東廳為弟弟舉行葬禮，已經邀請約200名家人和朋友出席，且會親自負擔儀式的任何費用。

羅伯特是川普5個兄弟姊妹中最年輕的，和其他兄弟一樣都在紐約從事房地產業務，經營著由父親弗雷德·川普（Fred Trump Sr.）創立的其他公司。與川普家族密切合作的奧多內爾（Jack O'Donnell）曾形容，羅伯特是一個天生隨和、幽默的人，「你可以認為他是川普家族裡最安靜的一位。」

川普17日曾對此表示，羅伯特非常熱愛著美國，為他提供這樣的「服務」是適當的，「我們正在評估星期五，可能在白宮為我弟弟做一小規模的服務，我們正在考慮這樣做。我認為，這對他來說會倍感榮幸，他非常愛我們的國家，為國家所做的一切感到自豪。因此我認為，這（在白宮舉行葬禮）是適當的。」

上一次白宮舉行葬禮可追溯到1963年。當時甘迺迪在達拉斯被暗殺後，他的遺體被放置在白宮東廳，於11月25日在白宮舉行葬禮，隨後下葬於阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）。其他也在白宮舉行葬禮的總統也包括亞伯拉罕.林肯（Abraham Lincoln）、威廉.麥金利（William McKinley）。

但對於非國家元首來說，在白宮舉行私人葬禮的情況並不常見。上一次則是1936年總統富蘭克林（Franklin Delano Roosevelt）的顧問路易斯.豪恩（Louis Howe）。

川普曾在羅伯特去世前一天探訪他，並在聲明的結尾中稱他為「最好的朋友」，「我深感同情，我的好兄弟羅伯特在今晚平靜地過世了。 他不僅是我的兄弟，也是我最好的朋友。我會非常懷念他，但我們仍會再次見面。他的記憶將永遠銘刻在我的心中。我愛你，羅伯特，安息吧！」

►這樣買很便宜