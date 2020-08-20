傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普19日在推特上開炮，要求大家抵制固特異輪胎橡膠公司，認為該公司要求員工不准配戴代表川普的「MAGA（Make America Great Agian）」帽子，是在玩弄政治，他甚至揚言要換掉自己座車上的固特異輪胎。

美國媒體日前報導，固特異公司在培訓課程中的PPT內容。只見PPT上寫道，允許員工穿戴有關LBGT或是黑人的命也是命等口號的衣服，但禁止員工穿著與保守派相關的服裝，包含川普的MAGA口號。相關照片流出，瞬間引發喧然大波，更「惹毛」美國總統川普。

根據CNN報導，川普認為固特異阻止員工穿著寫有支持執法者「警察的命也是命」口號的服裝，卻允許員工穿戴「黑人的命也是命」的服裝，這樣的行為「十分可恥」。

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

川普氣得在推特上痛批，「不要買固特異的輪胎，他們向員工宣布禁止配戴MAGA的帽子。讓我們用更少的錢買更好的輪胎吧！（這就是激進的左翼民主黨派人士做的事，我們可以陪他們玩這個遊戲，就從現在開始！）」

不過巧合的是，川普的座車使用的正是專門訂製的固特異輪胎。對此，川普19日在面對記者提問時表示，「如果有其他的選擇，我會選擇換掉輪胎，讓我們看看會發生什麼。會有很多人不想再購買他們（固特異）的產品，並從他們的競爭對手那裡購買。」他更稱，固特異是在玩弄政治。

對此，固特異發表聲明表示，網路上盛傳的PPT並非固特異公司的，雖然該公司的確要求員工不要在工作場合中進行政治競選活動，但並不針對任何候選人，而是包含所有政黨與組織。