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傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

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▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普19日在推特上開炮，要求大家抵制固特異輪胎橡膠公司，認為該公司要求員工不准配戴代表川普的「MAGA（Make America Great Agian）」帽子，是在玩弄政治，他甚至揚言要換掉自己座車上的固特異輪胎。

美國媒體日前報導，固特異公司在培訓課程中的PPT內容。只見PPT上寫道，允許員工穿戴有關LBGT或是黑人的命也是命等口號的衣服，但禁止員工穿著與保守派相關的服裝，包含川普的MAGA口號。相關照片流出，瞬間引發喧然大波，更「惹毛」美國總統川普。

根據CNN報導，川普認為固特異阻止員工穿著寫有支持執法者「警察的命也是命」口號的服裝，卻允許員工穿戴「黑人的命也是命」的服裝，這樣的行為「十分可恥」。

川普氣得在推特上痛批，「不要買固特異的輪胎，他們向員工宣布禁止配戴MAGA的帽子。讓我們用更少的錢買更好的輪胎吧！（這就是激進的左翼民主黨派人士做的事，我們可以陪他們玩這個遊戲，就從現在開始！）」

不過巧合的是，川普的座車使用的正是專門訂製的固特異輪胎。對此，川普19日在面對記者提問時表示，「如果有其他的選擇，我會選擇換掉輪胎，讓我們看看會發生什麼。會有很多人不想再購買他們（固特異）的產品，並從他們的競爭對手那裡購買。」他更稱，固特異是在玩弄政治。

對此，固特異發表聲明表示，網路上盛傳的PPT並非固特異公司的，雖然該公司的確要求員工不要在工作場合中進行政治競選活動，但並不針對任何候選人，而是包含所有政黨與組織。

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