傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

▲美國總統川普(Donald Trump)(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普19日在推特上開炮,要求大家抵制固特異輪胎橡膠公司,認為該公司要求員工不准配戴代表川普的「MAGA(Make America Great Agian)」帽子,是在玩弄政治,他甚至揚言要換掉自己座車上的固特異輪胎。

美國媒體日前報導,固特異公司在培訓課程中的PPT內容。只見PPT上寫道,允許員工穿戴有關LBGT或是黑人的命也是命等口號的衣服,但禁止員工穿著與保守派相關的服裝,包含川普的MAGA口號。相關照片流出,瞬間引發喧然大波,更「惹毛」美國總統川普。

根據CNN報導,川普認為固特異阻止員工穿著寫有支持執法者「警察的命也是命」口號的服裝,卻允許員工穿戴「黑人的命也是命」的服裝,這樣的行為「十分可恥」。

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).