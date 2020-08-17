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行人闖紅燈過斑馬線！駕駛「沒禮讓」遭檢舉吃2000元罰單

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▲▼新竹市光復路一段與光復路一段476巷路口。（圖／翻攝Google map）

▲新竹市光復路一段與光復路一段476巷路口。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新竹報導

曾姓女子開車經過新竹市一路口時，撞上1名正在過馬路的行人，經在場民眾錄影檢舉後她挨罰2000元。曾女覺得是行人闖紅燈違規在先，遂提起行政訴訟；不過法院審理時認為，不論行人是否有闖紅燈的違規行為，都不足夠成免罰理由，且汽車駕駛行經行人穿越道時，本有禮讓行人優先通過之責。

曾女2019年8月17日下午1時許，開車在新竹市光復路一段與光復路一段476巷路口時，被民眾檢舉「不暫停讓行人先行通過」，因此吃上2000元罰單。曾女不服提行政訴訟，她認為從檢舉光碟的拍攝角度可見，她當時是隨前車行進，且案車輛行進畫面也可推斷她當時是綠燈。

曾女主張，汽車綠燈行本應享有路權，怎能行人違規走到哪，汽車都應暫停，倘若行人違規在先闖紅燈卻要罰她，實在太不合理。

交通部公路總局新竹區監理所回應表示，曾女雖不斷強調「是行人闖紅燈而非我不禮讓行人」，但在道路交通安全規則中確實有明定，汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越，無論有無號誌指示，都應暫停讓行人先通過。

新竹地院審理時認為，相關法規當初在制定時，立法理由就是為確立行人穿越道優先路權的觀念，讓行人能夠信賴行人穿越道而設，故駕駛人將汽車停在行人穿越道前，本應禮讓行人優先通過，使行人不必顧慮會有汽車通行。

法官總結認為，就算本案件行人有違規闖紅燈穿越行人穿越道的情形，但基於人身安全的維護及行人穿越道的優先路權，曾女開車行經行人穿越道，仍應暫停讓行人優先通過，審結判她敗訴，罰單還是要繳。全案仍可上訴。

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