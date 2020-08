iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人大開眼界

▲iPhone 12 系列回歸原始外型設計,令人相當期待。(渲染圖/取自PhoneArena)



記者謝仁傑/綜合報導

蘋果將在今年秋季推出多款 iPhone 12 系列手機,最受矚目的是 iPhone 12 外型設計將回歸 iPhone 4 的經典方邊造型。近期外媒 9techEleven 在推特公布一組 iPhone 12 Pro 最新的渲染圖,除了方邊設計之外,其他部分似乎與 iPhone 11 差異不大。

據 9techEleven 的這組渲染圖來看,iPhone 12 與 iPhone 11 似乎有著相同大小的瀏海,並沒有像先前傳出的瀏海面積縮減,背面的三鏡頭多了一個ToF鏡頭。

iPhone 12 Pro 的螢幕邊框似乎更窄了,這代表螢幕佔比可望較 iPhone 11 更高;而上一代中備受歡迎的配色「午夜綠」,也可能不會再推出,由新色「海軍藍」取而代之。

▲iPhone 12 Pro 最新渲染圖。(圖/9techEleven)



此外先前有消息指出,iPhone 12 Pro 會採航空鋁材來製造,相較去年的 iPhone 11 Pro 更加耐用,新技術和材質可以改善手機的導熱和手感。

iPhone 12 預計會有四款機型,包括基本款兩款、Pro型號兩款,最大螢幕尺寸來到6.7吋,是 iPhone 至目前為止最大的螢幕,全系列皆會採用OLED顯示技術,且價格和CP值都可望較以往更加划算。

#iPhone12Pro Concept

Alleged Specs

•A14 Chip

•Triple Rear Camera

•LiDAR Scanner

•6GB RAM

•5G Modem

•Lightning Port

•Regular sized notch

•Bilateral Wireless Charging

•Improved battery life (thanks to the 5nm architecture of A14 SoC)

•6.1” or 6.7” 60Hz OLED Display#Apple pic.twitter.com/TNQVDQM7PS