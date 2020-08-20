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侯友宜獲智慧城市卓越貢獻獎：2030的新北會變得更不一樣

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▲侯友宜獲2020智慧城市卓越貢獻獎。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜獲2020智慧城市卓越貢獻獎。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市獲2020智慧城市卓越貢獻獎，新北市長侯友宜20日下午受邀出席「2020智慧城市新經濟力論壇」專題演講並受獎，分享新北發展智慧城市的趨勢，表示未來的10年裡，新北市會變得更不一樣。

侯友宜表示，自己長期深耕新北，致力智慧城市發展，「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」一直是他上任以來的三大施政方針，新北市要和國際接軌，與SDGs永續環境發展結合並推動智慧治理絕對是施政重軸。

新北市是以「智慧安防」的主軸發展的安全智慧城市，除以科技執法建置CSI智慧查緝系統，並在社會安全上推動「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，有效統合10個局處的個案資料，透過分析大數據、開發隨身簡易風險計算機供一線人員做出精準決策，守護新北兒少。

在侯友宜警政的專業背景下，新北智慧城市以「智慧安防」的主軸發展安全城市，以科技執法建置CSI智慧查緝系統，開創國內鑑識工作資訊系統之先河。建置「全方位3D科技維安網」。

社會安全部分，侯友宜分享新北推行「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，有效掌握跨局處對個案的服務資訊，守護新北兒少。首創「全災型應變指揮決策系統」，整合中央與地方64個防救災資料庫及約8萬筆監控數據，讓新北市防救災應變精準到位，同時運用網際雲端科技研發「行動急診室」，使OHCA康復出院率提升達9%，世界排名第二，是國際領先的城市。

針對新北市的智能衛生所榮獲全球智慧城市聯盟「第1屆Go Smart Award 2020正式獎」，侯友宜說，新北市幅員廣大，有許多偏鄉地區的醫療資源仍較為匱乏，有鑑於此，新北市發展出透過無人機運送藥物到偏鄉地區，並致力打造智能衛生所，預計在任內建構10個智能衛生所，提升偏鄉醫療品質，照顧市民健康。

此外，侯友宜也指出，為讓防救災應變更精準，新北市首創「全災型應變指揮決策系統」，整合中央與地方64個防救災資料庫及約8萬筆監控數據，同時運用網際雲端科技研發「行動急診室」，使OHCA康復出院率提升達9%，世界排名第二。

2020年是新北市升格10週年，侯友宜規劃新北市未來2030願景，從「新住民新創生」、「新領導 新聯結」，「新趨勢-新美學」3大面向，從市民需求出發，推動智慧科技城，落實安居樂業的目標。

此外，侯友宜與桃園市長鄭文燦為藍綠最具實力的政治明星，多次同框是否有互相較勁的意味，侯友宜表示，彼此認識多年，有很多可以學習的地方，把自己的工作做好，才是最重要的。

侯友宜表示，鄭文燦是他多年的好朋友，今天來領獎的還有好多位縣市首長，大家彼此都認識很多年，朋友跟朋友之間有很多可以學習，大家交換城市治理心得，在工作崗位上把自己的工作做好，才是最重要的。

▲侯友宜獲2020智慧城市卓越貢獻獎。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜獲2020智慧城市卓越貢獻獎，龔明鑫頒獎。（圖／新北市府提供）

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