東沙考察挨批添亂　陳玉珍：現在台海哪裡不危險

▲國民黨立委陳玉珍19日上午在考察陸委會前，與小明父母於群賢樓外抗議政府對大陸的境管政策，並回達記者提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍安排20日，4小時率立委快閃東沙島考察，被質疑浪費公帑、害官兵禁假，跟在敏感時期添亂。陳玉珍今天受訪表示，「這都不是事實」，還說以當前情勢來看，「台海哪裡不危險」，且機位都是提前安排好的，配合國防部作業，近期也有大學生到東沙參加體驗營，如果立委不能去給官兵鼓勵，那大家也都不能去了。

陳玉珍5月底曾安排考察東沙島，並邀前高雄市長韓國瑜同行，盼力挽罷韓，但因天氣不佳取消行程。時隔3個月，陳玉珍20日安排東沙島考察，包括立委鄭天財、林為洲、溫玉霞、林奕華、鄭正鈐、林文瑞、葉毓蘭、李德維、翁崇鈞，以及身兼國民黨主席的江啟臣等，她強調主要是考察海洋委員會、海巡署駐防情況，無其他政治意涵。

▲擔負空運任務的空軍C—130力士型運輸機停在東沙島機坪上。（圖／記者林健華攝）

對此，民進黨立委張宏陸17日批評，現在美中關係緊張，竟有立委花公帑偽出國，無疑給國防添巨大風險。

陳玉珍19日表示，那些抨擊「都不是事實」，民進黨不要看到國民黨立委去，自己沒有拿到好處，就到處放話。她強調，計畫到東沙島考察，是抱著目的去，給官兵鼓勵、了解駐防情況，怎麼會危險呢？「為什麼說要去添亂，那我要說現在台海，哪一個地方不危險。」

對於機位排擠官兵休假的質疑，陳玉珍說，考察是提前安排好的，機位、行程部分也配合海巡署、國防部要求去做，連要簽署保密協議，不能帶記者同行，也願意配合，而且民進黨立委王定宇等人，兩年前也曾赴東沙島考察，怎麼到國民黨就是添亂，官兵的休假難道平常沒有提前安排?

陳玉珍進一步反問，近期東沙島都有舉辦大學生體驗營，學生、學術機構都有前往，如果民進黨自己不想去，沒有去捍衛主權，然後又怕國民黨去對自己不利，造謠大可不必，因為「對外團結一致的決心都是一樣的。」

►「時間對我們來說完全沒用！」

▼國民黨立委陳玉珍率團赴東沙島考察，預定行程表。（圖／記者陶本和翻攝）