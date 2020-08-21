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才答應正宮斷乾淨！小三轉身傳「下空片」狂撩人夫…嬌喊：honey～下場慘了

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車震。（圖／達志／示意圖）

▲女子發現丈夫外遇的「車震影片」後提告小三，雙方調解後她決定撤告，結果小三卻違約，繼續與丈夫聯繫。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名人妻小君（化名）於2016年7月發現丈夫與女子小欣（化名）的外遇鐵證，決定對小欣提告妨害婚姻，而雙方於2018年3月調解後，小欣答應不再與小君丈夫聯絡。怎料，事隔1年8個月，小欣竟不思悔改，私傳自慰影片挑逗小君丈夫，小君見狀後，氣得向小欣求償100萬元精神賠償。對此，台中地院審理後，判小欣賠80萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君與丈夫2000年結婚，育有3子，然而，小君丈夫卻與小欣於2013年搭上，大膽在車內激戰，並錄下激情過程，這段外遇情藏了3年後，才被小君發現。小欣遭提告妨害婚姻後，與小君達成調解，「不再與小君丈夫聯繫、往來，若小欣違反將給付小君200萬元違約金」，小君因而撤告。

只是事隔1年8個月後，小欣卻未履行約定，不但與小君丈夫共遊伊朗，更傳送曖昧自慰影片挑逗小君丈夫，持續使用通訊軟體聯絡，與小君丈夫互撩「honey 、love you」，而小欣雖連續撥打15次電話給小君丈夫，但對方沒有接聽。對此，小君認為，小欣的行為已嚴重侵害她的配偶權，精神上受有痛苦，決定向小欣求償100萬元，或者小欣願意賠償先前約定的200萬元違約金。

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲小三辯稱，調解成立後未聯絡人夫，但通訊記錄卻成鐵證。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小欣辯稱，調解成立後即與小君丈夫不再有實質接觸，僅偶有訊息往來，小君所看到的出遊照，是小君丈夫向她索取2018年之前出遊之照片，兩人並沒有前往伊朗，同時間不小欣誤傳自慰影片，而「honey 、love you」則是朋友間的慣性用語；針對與小君成立之調解約款，小欣認為，內容已侵害她應受憲法保障之交往自由，有違反公共秩序、善良風俗，因屬無效，不過縱使真的有效，小君請求金額也屬過高，應予酌減。

法官勘驗影片截圖，發現小欣下半身赤裸，一手撫摸自己下體、一手放嘴唇，確有挑逗、色誘之意，且根據傳送訊息時間點，小欣其實是先傳影片，隔日才傳出遊照片，若真的誤傳也可透過LINE通訊軟體的收回功能，小欣說詞明顯不一，另外對話內容除了有「honey 、love you」，更有諸多愛心貼圖，足見小欣與小君丈夫已逾越分際，侵害小君配偶權。

至於赴伊朗出遊一事，法官認為，小君未提出確切證據證明，因此不採信這部分主張，不過，小欣確實違反調解約定，因此，審酌小君所受精神痛苦程度、兩造狀況後，判小欣賠80萬元為適當，全案仍可上訴。

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