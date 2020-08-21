父曾力勸女兒：這個人不要嫁！婚後果見小三身影　她搭上絕命飛車死在老公手下

▲▼彰化日前發生的死亡車禍，死者父親表示曾罵過女婿為何外面有女人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣溪湖鎮19日晚間發生的自小客車自撞車禍，造成車內一家四口1死3傷慘劇，開車的丈夫骨折送醫，但坐在副駕駛座的陳姓妻子則當場死亡，陳女父親表示，女兒曾因為先生外面有小三而吵架，事發前2天就搬回家裡來住，當晚女婿8點多載女兒全家出去吃飯，結果10點多就出車禍，至於女兒後事和孫子女扶養問題，陳父淡淡的說，嫁出去就是林家的人，而且他也無力扶養2名孫子女。

林男19日深夜10點多，開車載著陳姓妻子、2名年幼的孩子行經彰化縣溪湖鎮福德路時，車子高速且筆直衝進路邊超市，撞上鐵捲門後，車身瞬間彈起騰空，現場還噴出火花，揚起陣陣煙塵，可見當時撞擊力道有多大。

警消獲報趕往現場搶救，坐在副駕駛座上的陳女當時已沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，同樣坐在前座的林男輕傷，後座的1歲女童撞到腦出血陷入昏迷，目前仍在兒童加護病房醫治，另外一名3歲男童因為坐在兒童安全座椅內，僅受到輕傷。

死者父親表示，女兒比較外向，不太聽他的話，2年前認識林男後就搬出去同住，他當時曾勸阻說，林看起來不太好，後果女兒嫁出去後就不太管他們的事，直到事發前2天，女兒說要搬回家住，他曾問怎麼回事，女兒說老公外面有女人，他回說，這是妳自己選擇的。

陳父說，當晚6點多，在幼稚園上班的女兒回到家後，8點多，林男也來了，並且以要吃飯為由帶全家出去，不料10點多就接到派出所電話通知出車禍了。

他說，當晚曾唸了女婿幾句，為何外面有女人，如果事情解決了，就把老婆帶回去，夫妻倆還在他面前吵架，至於女兒後事如何處理，陳說，女兒都嫁出去了，當然是由林家人負責，2名孫子女也是由林家照顧，他自己一人無法照料。

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